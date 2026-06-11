Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan tartışmalar Parti Meclisi toplantısına da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantı öncesi, Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.

İstifa dilekçeleri, CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer tarafından CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İstifaların ardından CHP Parti Meclisi, mazeretli üyeler dışında 28 kişiyle toplandı. toplantı sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, "Parti Meclisinde olağan kurultay takvimi açıklanması konusunda karar almış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

"PM EKSİK TOPLANDI"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin eksik toplandığını söyledi. Sarı, "'PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk. Ancak bu mümkün olamadı" dedi.

"İSTİFALARIN MUHATABI CHP GENEL MERKEZİ DEĞİL"

Müslim Sarı, kendilerine ulaşan listenin 27 PM üyesinin istifa dilekçesinden oluştuğunu belirterek 57 kişilik Parti Meclisi'nde 30 üyenin görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Sarı, istifalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İstifa tek taraflı bir işlem ama birtakım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor" dedi.

"OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ OLUŞTURMA KARARI ALDIK"

Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin de gündeme geldiğini belirten Sarı, hukuki durum nedeniyle olağan ya da olağanüstü kurultay tartışmasının sürdüğünü söyledi.

Sarı, "Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili çalışma yapılması konusunda karar almış durumdayız. Tabii şöyle sorular gelebilir: 'Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay?'

Çünkü olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz. Çünkü ortada henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu kararın ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden çıkıp 'Şu tarihte bir kurultay yapalım' diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

PM SAYISI TARTIŞMASI

Özel kanadı, istifalarla üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğü ve 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem PM hem de onun içinden seçilen MYK'nın resmen düştüğü açıklandı.

9 MİLLETVEKİLİ İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Partinin dünkü Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihracı talep edilmiş, parti üyelikleri askıya alınmıştı.

Bu isimlerden PM üyesi olan Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Veli Ağbaba'nın eksikliğiyle PM'nin 53 üyeyle toplanması öngörülüyordu. Ancak Özgür Özel'e yakın 28 ismin istifasıyla PM'nin sayısı daha da düştü.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ KURULTAYI TARTIŞIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Müslim Sarı'nın açıklamalarına göre, PM toplantısında kurultay süreci ele alındı ancak takvime ilişkin kesin bir karar açıklanmadı.

İSTİFA EDEN PM ÜYELERİ

1- Sevgi Kılıç

2- Selin Sayek Böke

3- Erbil Aydınlık

4- Ednan Arslan

5- Zeynel Emre

6- Yunus Emre

7- Gökçe Gökçen

8- Özgür Karabat

9- Ulaş Karasu

10- Aylin Nazlıaka

11- Hakkı Süha Okay

12- Sezgin Tanrıkulu

13- Gamze Taşcıer

14- Yüksel Taşkın

15- Bülent Tezcan

16- Seyit Torun

17- Pınar Uzun Okakın

18- Aylin Yaman

19- Emre Yılmaz

20- Gökhan Zeybek

21- Hüseyin Yaşar

22- Ayşe Eser Danaşıoğlu

23- Umut Akdoğan

24- Veli Ağbaba

25- Fethi Açıkel

26- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

27- Aysu Bankoğlu

28- Yaşar Seyman

Kaynak: İHA, ANKA

Kaynak: ANKA