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Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 11 kişi için yurt dışı yasağı istemi

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 11 kişi için yurt dışı yasağı istemi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını istedi. Bir şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talebinde bulunuldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi için yurt dışına çıkış yasağı talep etti.
  • Uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u için tutuklama istendi.
  • Ali Efe Bezci hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edilirken, 10 şüpheli için tutuklama istendi.

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ

Savcılık, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Yaşar İpek, Ayşe Hatun Önal, Mehmet Cem Karcı ve Ahmet Karoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.

Berdan Mardini

ALİ EFE BEZCİ İÇİN EV HAPSİ İSTEMİ

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Savcılık, Bezci'nin belirlenen adres dışında bulunmamasını öngören tedbir talebini mahkemeye sundu.

Ozan Doğulu

10 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Enis Arıkan

Şüphelilerin hakimlik sorgularının ardından haklarında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor. 

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Savcılığın sevk yazısının ardından dosya sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimliğin, tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin vereceği karar soruşturmanın seyrini belirleyecek.

Ayşe Hatun Önal

Kerimcan Durmaz

Selin Ciğerci

Yaşar İpek

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGülçin İnan:

kaygılıyım açıkçası bu tür haberler görünce geleceğin ne olacağı merak ediyorum ??

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Haber YorumlarıMehmet Koç:

bu çok garip bir durum ?? ama haber tam açık değil yani neyin nesi oldu kimler hangi suçtan şüpheli onları biraz daha ayrıntılı yazabilirlerdi gibi geliyo ?? yurt dışı yasağı talep ediliyor ama asıl suçun ne olduğu pek belli değil ?? umarım adalet yerini bulur

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Haber YorumlarıSaadet Altun:

yine bi ünlü haberi yine bi uyuşturucu dosyası saçma artık ya teknoloji geliştiriyoz da bunlar böyle mi devam edecek

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