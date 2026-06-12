Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 11 kişi için yurt dışı yasağı istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını istedi. Bir şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talebinde bulunuldu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi için yurt dışına çıkış yasağı talep etti.
- Uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u için tutuklama istendi.
- Ali Efe Bezci hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edilirken, 10 şüpheli için tutuklama istendi.
SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ
Savcılık, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Yaşar İpek, Ayşe Hatun Önal, Mehmet Cem Karcı ve Ahmet Karoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını talep etti.
ALİ EFE BEZCİ İÇİN EV HAPSİ İSTEMİ
Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Savcılık, Bezci'nin belirlenen adres dışında bulunmamasını öngören tedbir talebini mahkemeye sundu.
10 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlik sorgularının ardından haklarında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor.
GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA
Savcılığın sevk yazısının ardından dosya sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimliğin, tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin vereceği karar soruşturmanın seyrini belirleyecek.