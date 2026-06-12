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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararıyla kaosa sürüklenen CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel'i sert şekilde eleştirdi. Bahçeli "Şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmak zorundalar" dedi. Bahçeli ayrıca her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in söylem ve tutumlarının CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun olmadığını ve kendi sosyolojilerini kutuplaştırdığını söyledi.
  • Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in samimi bir özeleştiri yaparak soruna çözüm bulmaları gerektiğini, ancak sürecin bölünmeye doğru ilerlediğini belirtti.
  • Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay kararı beklenmeden CHP'deki krizi derinleştirmesinin hukuki süreci baltaladığını ve kurucu değerleri aşındırdığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylem ve tutumlarını eleştiren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavırları, tutumları ve kullandıkları üslupla kendi sosyolojilerini de kutuplaştırmaktadır. Zaman birleşme vakti olmasına rağmen sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir." ifadelerini kullandı.

"SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALILAR"

CHP'de yaşanan tartışmalara değinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen görev, şapkalarını önlerine koyup samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Ancak bugüne kadar yaşananlar, bir uzlaşı arayışından çok adım adım bölünmenin yaşandığını göstermektedir. Sürekli yeni parti isimleri telaffuz edilmekte ve yeni adresler aranmaktadır." dedi.

"ADIM ADIM BÖLÜNME GERÇEKLEŞİYOR"

CHP'de yaşanan sürecin parti içindeki ayrışmayı derinleştirdiğini savunan Bahçeli, ortaya çıkan tablonun uzlaşıdan uzak olduğunu ifade etti.

Yeni siyasi oluşumlara yönelik iddiaların gündemde tutulduğunu belirten Bahçeli, bunun parti içindeki krizi daha da büyüttüğünü ileri sürdü.

"BU YOL DOĞRU BİR YOL DEĞİL"

Bahçeli, açıklamasında Özgür Özel'in yargı sürecine yaklaşımını da eleştirdi. CHP Genel Başkanı'nın hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele gibi tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendisine menfaat sağlamaya çalışsa da bu yol doğru bir yol değildir." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUğur Onur Onur:

Seni ne ilgilendirir ki? Demekki işin içinde sizinde parmağınız var.

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Haber YorumlarıNuran Ertürk:

neden şimdi bu açıklama yapıldı çok garip geliyor. zaten herkes biliyordu ki sorunlar var ama bu muhalefete yapılan baskı gibi hissettirdi.

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Haber YorumlarıNevriye Kamis:

haklı nokta var ama böyle açık açık eleştirme biçimi de sağlıklı değil gibi geliyor. partilerin kendi içinde çözmesi gereken sorunlar var ama bu kadar kamusal olması işi daha da karıştırıyor. herkes bir adım geri çekip sakin bir şekilde konuşmayı denemeleri lazım.

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Haber YorumlarıEyyup Sabri Şanlı:

yetkililer bu işe ne zaman el atacak bekliyoruz

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