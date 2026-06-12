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Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle trafik sigortasında önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, kaza sonrası oluşan araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak, sigorta şirketleri belirlenen tutarı hak sahiplerine doğrudan bildirecek. Düzenleme ayrıca hasarlı parçaların değişiminde orijinal parça kullanımını esas alırken, yeni kurallar 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

  • Trafik kazalarında araç değer kaybı tazminatı süreci otomatik hale getirildi; hak sahiplerinin ayrıca başvuru yapması gerekmeyecek.
  • Sigorta şirketleri, belirlenen değer kaybı tutarını hak sahiplerine kısa mesaj, mobil uygulama, e-Devlet gibi dijital kanallardan bildirmekle yükümlü olacak.
  • Hasarlı araçların onarımında orijinal parça kullanımı esas alınacak; eşdeğer parça kullanımında uygunluğu ispat yükümlülüğü sigorta şirketlerine ait olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazalarının ardından araçlarda oluşan değer kaybı için yürütülen süreçte önemli değişikliğe gidildi. Daha önce hak sahiplerinin ayrıca başvuru yapmasını gerektiren sistem yerine, değer kaybı tazminatı süreci otomatik hale getirildi.

Kaza sonrasında gerçekleştirilen ekspertiz incelemelerinde aracın markası, modeli, yaşı, hasarın niteliği, geçmiş hasar kayıtları ve yıpranma durumu gibi kriterler dikkate alınarak değer kaybı hesaplanacak.

Eksper tarafından belirlenen değer kaybı tutarı, hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmadan sigorta şirketi tarafından kayıt altına alınacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRME YAPACAK

Yeni uygulamayla birlikte sigorta şirketleri, belirlenen değer kaybı tutarını hak sahiplerine resmi olarak bildirmekle yükümlü olacak. Bilgilendirme; kısa mesaj, mobil uygulama, e-Devlet ve benzeri dijital kanallar üzerinden yazılı şekilde yapılacak.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS OLACAK

Düzenleme, hasarlı araçların onarım süreçlerine ilişkin yeni kurallar da getiriyor. Buna göre, trafik kazası sonucu zarar gören ve onarımı mümkün olmayan parçaların değişiminde orijinal parça kullanımı esas alınacak.

Hasarlı parçanın orijinal olmaması durumunda kullanılacak eşdeğer parçanın uygunluğunu ispat etme yükümlülüğü ise sigorta şirketlerine ait olacak.

Yeni uygulamayla birlikte yan sanayi parça kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıkların ve kalite sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Araç sahiplerini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uzmanlar, yapılan değişikliklerin sigorta süreçlerinde şeffaflığı artıracağını, değer kaybı tazminatlarının daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacağını ve araç sahiplerinin haklarına erişimini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Nazmi Balta:

orijinal parça diyorlar da ne kadar pahalı olacak bu hesabı yapan var mı çünkü gençlerin araç bulması bile zor iken bu araya parça pahalılığı girerse ne yapacağız yahu

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Haber YorumlarıElif Karabulut:

çok iyi bir düzenleme yapılmış demek ki devlet araç sahiplerinin hakkını düşünüyor artık değer kaybı tazminatı otomatik olacak ve orijinal parça kullanılacak bu da bizleri güvence altına alıyor

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Haber YorumlarıGülay Aktaş:

ya bari bi güzel haber gelsin de başka şey konuşalım ?? zaten sigorta şirketleri ne verirse versin az gelir herkese biliyorsunuz ?? 1 temmuz 2026 de yürürlüğe girecekmiş ha işte o zaman görürüz

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