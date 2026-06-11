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86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

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Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Al Pacino, New York'ta katıldığı etkinlikte görüntülendi. 86 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali dikkat çekerken, yılların etkisi de gözlerden kaçmadı.

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta oyuncu, etkinliğe katılımıyla ilgi odağı oldu.

YILLARIN ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

"The Godfather", "Scarface" ve "Scent of a Woman" gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdıran Pacino'nun son görüntüsü dikkat çekti. İlerleyen yaşıyla birlikte belirgin şekilde değiştiği görülen oyuncunun yorgun görünümü gözlerden kaçmadı.

HOLLYWOOD'UN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN

Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen ve dünya sinemasının en önemli isimleri arasında gösterilen Al Pacino, 86 yaşında olmasına rağmen kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFırat Orhan:

ya ne yapacaklar şimdi bu duruma yetkililer bakmıyorlar mı yahu ünlü insanların sağlığı kontrol altında tutulmalı bence ayıp be ayıp

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Haber YorumlarıNecip Gönüllü:

eskiden bu yaştaki insanlar daha iyi durumda görünürdü şimdiki yaşam tarzı çok zor herhalde

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Haber YorumlarıHale Akbaş:

al pacino gibi efsaneler yaşlanırken bu kadar ihmal edilmesi üzücü ya nasıl olsa ünlülerinin sağlığı kimseyi ilgilendirmiyo artık medya da sadece görüntüsünü yayınlamakla yetiniyo

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