86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta oyuncu, etkinliğe katılımıyla ilgi odağı oldu.

YILLARIN ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

"The Godfather", "Scarface" ve "Scent of a Woman" gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdıran Pacino'nun son görüntüsü dikkat çekti. İlerleyen yaşıyla birlikte belirgin şekilde değiştiği görülen oyuncunun yorgun görünümü gözlerden kaçmadı.

HOLLYWOOD'UN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN

Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen ve dünya sinemasının en önemli isimleri arasında gösterilen Al Pacino, 86 yaşında olmasına rağmen kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.