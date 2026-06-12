Haberler

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Anderson Talisca için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis ve Brezilyalı yıldıza yıllık 11 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü.

Premier Lig'e yükselerek dikkatleri üzerine çeken Hull City'nin transferde ses getirecek bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'YE 30 MİLYON EURO

Transfer iddialarına göre Hull City, Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Sarı-lacivertli yönetimin bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TALISCA'YA 11 MİLYON EURO MAAŞ

Hull City'nin yalnızca Fenerbahçe'ye değil, oyuncuya da oldukça yüksek bir teklif sunduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin Anderson Talisca'ya yıllık 11 milyon euro maaş önerdiği iddia edilirken, bu rakamın kariyerinin en yüksek sözleşmelerinden biri olabileceği belirtiliyor.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından biri olan Talisca'nın geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, transfer iddialarının kulüpler tarafından doğrulanıp doğrulanmayacağı merak ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar

Bahçeli CHP'deki krize el attı! Kılıçdaroğlu ve Özel'e net mesaj
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini sevindirecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGürkan Topyalım:

bu parayla da bari şehrimize bir tesis yatırımı yapılsa topluma ne faydası var bir bireyin maaşından tamam hak ediyo da kamu kaynaklarının kullanılmasında biraz daha dikkatli olunmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNilay Sarı:

30 milyon euroya verirse talisca hak ediyor zaten en iyi oyuncularımız bu konuda fenerbahçe yönetimi karar versin ama bence kalması lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Çiçek:

yazık ya talisca giderse fenerbahçeye ne kalır ki artık hiçbir şey yok zaten oyuncu kalmadı gençlere yatırım yapılmıyo hep yaşlı alınıyo bu yüzden başarısız oluyoz eğitim sistemi yanlış işte bunun gibi olaylar oluyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

Dünya bu tarihi anları konuşuyor
Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar

Atina'nın uykularını kaçıran silah
Trump 'Anlaşma tamam, boğazlar açılacak' dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi

Trump müjdeyi verdi, İran'dan gelen yanıt kafaları iyice karıştırdı
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Görüntülerdeki kişi bir cumhuriyet savcısı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın