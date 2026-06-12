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Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda gözaltı var
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Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

  • Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
  • Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı.
  • Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verildi. Balcıoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILIYOR

Operasyon kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Silivri’de doğdu. Öğrenim hayatını “Yerel Yönetimler” bölümünden mezun olarak tamamladı. Gençlik yıllarında aktif bir spor hayatı sürdürerek, Silivrispor, Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor futbol takımlarında oynadı. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra da spordan kopmayarak Silivrispor ve Alibeyspor'da yönetim kurulu üyeliği ve Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Doğup büyüdüğü Silivri’nin Sivil toplum kuruluşlarında da önemli görevler üstlenerek, Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği, Silivri Çevre Derneği Üyeliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şubesi gibi bir çok STK’da görev aldı.

Aktif siyaset hayatına ise 2008 Yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak başladı. 2009 Yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı. 2014 Seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Yılı itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise Tarım ve Hayvancılık; Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonlarında görev aldı. Bora Balcıoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAysun Sadiç:

operasyon operasyon dur ya hep operasyon yapıyolar birilerinin ağlaması mı var neyse böyle gelip geçer bunlar

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Haber YorumlarıHatun Kartal:

yahu bu da ne böyle bizim belediye böyle bi habere mi bulaşmış ya çok kötü hissettim doğrusu işte böyle haberler çıktığı zaman insanın moralı bozuluyo bölgemizin adı kötüye çıkıyo sonra herkes bizden şüphe edip bakış açısı değiştiriyo

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Haber YorumlarıKoray Kaçmaz:

bu işin sonucu ne olacak belli değil ama gözaltılar alındıysa bir konu vardır. Gerekli tahkikatın yapılması lazım.

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