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Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız

Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
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AK Parti milletvekillerinin emekli maaşlarının artırılması yönündeki taleplerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli aylıklarına ilişkin bir düzenleme yapılması ve Meclis'ten karar çıkması halinde bunu uygulayacaklarını söyledi. Şimşek, 2002 yılında en düşük emekli aylığının 40 dolar seviyesinde olduğunu, bugün ise yaklaşık 400 dolara yükseldiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleriyle başlattığı istişare toplantılarının ilkini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirdi.

Toplantıda söz alan milletvekillerinin büyük bölümü, emekli maaşları ile asgari ücrette artış yapılması yönündeki talepleri gündeme taşıdı.

"MECLİS KARAR ALIRSA BİZ UYGULARIZ"

Milletvekillerinin taleplerine yanıt veren Bakan Şimşek, emekli aylıkları ve asgari ücrette geçmiş yıllara göre önemli artışlar yaşandığını belirtti.

Türkiye gazetesindeki habere göre Şimşek, "2002 yılında en düşük emekli aylığı 40 dolar seviyesindeydi. Bugün ise yaklaşık 400 dolar civarında bulunuyor. Asgari ücrette de benzer bir tablo söz konusu. Ancak emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yönde karar alırsa, biz de uygularız. Biz attığımız adımları Meclis'in aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİNDE YENİ SİSTEM MESAJI

Toplantıda enerji faturalarındaki devlet destekleri de gündeme geldi. Şimşek, mevcut sübvansiyon sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek desteklerin gelir durumuna göre şekillendirilmesini önerdi.

Devletin doğal gaz ve elektrik faturalarının önemli bölümünü karşıladığını vurgulayan Şimşek, "Faturaları yaklaşık yüzde 60 oranında sübvanse ediyoruz. Yani vatandaşın ödediği 100 liralık faturanın 60 lirasını devlet karşılıyor. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Gelir durumu iyi olanlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların ayrıştırılması lazım." dedi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAHA FAZLA DESTEK VERİLEBİLİR"

Desteklerin daha adil dağıtılması gerektiğini ifade eden Şimşek, gelir seviyesi düşük vatandaşlara daha fazla destek sağlanabileceğini belirtti.

Şimşek, "Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza daha fazla destek verebiliriz. Ancak mevcut sistemde herkes aynı oranda destek alıyor. Bunun değişmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Bilen Alikaya:

meclis karar alırsa uygularız işte her zaman böyle değil mi söz söylerler ama sonra birbirini tutuyolar ya fakat umarım bu sefer ciddi olurlar

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Haber YorumlarıGonca G.:

400 dolara çıkmış demek ki iyiye gidiyor ama hayvanlar bile bu parayı kazanamıyo yani insanın başına gelen nedir bilmem

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Haber YorumlarıSeçkin Salim:

ya emekliler bi şey alamıyo da biz mi alalım artık yeter be bunun hesabı sorulacak insanlar çalışıyo çalışıyo sonra bu kadar mı alıyo cidden adaletsiz bence ama neyse meclis karar alırsa alır işte

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