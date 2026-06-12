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Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
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FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü maçta Çekya'yı Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh'un attığı golle 2-1 yendi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore, 2-1 kazandı. 

KORE'YE GALİBİYETİ BEŞİKTAŞLI OH GETİRDİ

Çekya, 59. dakikada kullanılan uzun taç atışında kaptan Krejci'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Asya temsilcisinden bu gole yanıt gecikmedi ve Güney Kore, Hwang In-Beom ile 67. dakikada skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü  Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh söyledi. 69. dakikada Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan anlarında başka gol olmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Asya temsilcisi Güney Kore puanını 3'e yükseltti. Çekya ise ilk maçında puan alamadı. Güney Kore gruptaki bir sonraki maçında Meksika ile karşılaşacak. Çekya ise Güney Afrika ile 3 puan mücadelesi verecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirsen Işık:

güney kore maç açısından iyi bir başlangıç yaptı gerçekten. beşiktaş'lı oh oyuna girdikten sonra takımı çok etkin hale getirmiş. bu tür turnuvalarda oyuncuların kendi kulüplerindeki performansları devam ettirmesi çok önemli. milli takımlar için faydalı bir değerlendirme imkanı olmuş bu maç sayılabilir.

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Haber YorumlarıNihat Berkay Barlas:

vay canına beşiktaş'tan oh dünya kupasında gol atıyo ?? kim çıkarmıştı o oyuncuyu ?? ne oldu yani acaba

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Haber YorumlarıEmel Akagündüz:

beşiktaş oyuncusu oh gerçekten harika bi performans gösterdi ya dünya kupasında böyle başlama çok iyi gelmiş bence adil bi sonuç olmuş çekya'nın da iyisi var ama oh'un girişi maçı tamamen değiştirdi

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