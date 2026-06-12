PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

CHP'de yaşanan istifaların ardından gözler Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, istifalar nedeniyle 30 üyenin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda parti içindeki son gelişmeler değerlendirilirken, kurultay süreci ve disiplin kararları gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

"HEMEN KURULTAY" TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Parti Meclisi üyelerinden Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm, Yaşar Seymen ve Oğuz Kaan Salıcı, kurultayın vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini savundu.

Bu talebe yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim de niyetimiz o" dediği öğrenildi.

Toplantıda söz alan Gürsel Erol'un ise Kılıçdaroğlu'ndan adaylık konusunda net bir açıklama yapmasını istediği belirtildi. Erol'un, "O zaman aday olmayacağınızı da açıklayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Ben zaten partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim. Gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği ifade edildi.

DİSİPLİN KARARLARINA ELEŞTİRİ

Toplantıda bazı üyelerin, 9 ismin doğrudan disipline sevk edilmesini eleştirdiği öğrenildi. Üyelerin, konunun tarafsız bir komisyon tarafından değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği ve disiplin sürecinin yeniden gözden geçirilmesini istediği kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU: DERTLERİ BİRLİK DEĞİL, YENİ PARTİ

İstifalar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Kılıçdaroğlu'nun, istifa eden isimlerle ilgili değerlendirmesinde, "Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KURULTAY İÇİN MAHKEME KARARI BEKLENECEK

Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise istifa dilekçelerinin kendilerine ulaştığını belirterek, bu sürecin mahkeme tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, genel merkezin bu aşamada yapabileceği bir işlem bulunmadığını ifade ederken, mahkeme kararı kesinleşmeden kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını savundu.

Mahallelerden başlayacak kurultay sürecinin başlatılacağını belirten Sarı, kurultay tarihinin ise mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından netleşeceğini söyledi.

Parti içinde kurultayın bir an önce yapılması yönünde ortak görüş bulunduğunu belirten Sarı, CHP'nin seçime giremeyeceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com