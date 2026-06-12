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Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar

Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
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Yunan basını, ASELSAN'ın ÇELİKKUBBE kapsamında geliştirdiği DRONDEF sistemini mercek altına aldı. Türkiye'nin İHA savunma teknolojilerindeki ilerleyişine dikkat çekilen haberde, Yunan İHA'larını etkisiz hale getirebilecek kapasitedeki sistemin Atina'da yakından takip edildiği belirtildi.

  • ASELSAN'ın geliştirdiği entegre insansız hava aracı savunma sistemi DRONDEF, yaklaşık 10 kilometre menzile kadar hedef tespiti yapabiliyor.
  • DRONDEF sistemi bünyesindeki İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK bileşenleri mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı koordineli görev yapıyor.
  • Yunanistan merkezli Pentapostagma, DRONDEF'in Ege'deki güvenlik dengeleri açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeler komşu ülke Yunanistan'da yakından takip edilmeye devam ediyor. Yunanistan merkezli dijital haber ve analiz platformu Pentapostagma, ASELSAN tarafından geliştirilen entegre insansız hava aracı savunma sistemi DRONDEF'e ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı.

"Ege'yi tehdit eden Türk kubbesi: Yunan insansız hava araçlarını kör etmeyi amaçlayan 8 katlı ağ" başlığıyla yayımlanan haberde, sistemin Ege'deki güvenlik dengeleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir kapasiteye ulaştığı ifade edildi.

"YUNANİSTAN GECİKMELİ DE OLSA ADIM ATIYOR"

Haberde Türkiye'nin özellikle son yıllarda insansız hava araçları ve karşı-drone teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığı belirtilirken, Yunanistan'ın ise bu alanda gecikmeli de olsa çeşitli adımlar atmaya başladığı ileri sürüldü.

Pentapostagma, ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerin Türk savunma sanayiinin ulaştığı teknolojik seviyeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

ÇELİKKUBBE'NİN YENİ UNSURU DRONDEF

Yunan basını, ASELSAN'ın 6 Haziran'da gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde insansız hava araçlarına karşı geliştirilen entegre Drone Savunma Sistemi'nin (DRONDEF) sergilendiğini hatırlattı.

Analizde, sistem bünyesindeki İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK bileşenlerinin mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı koordineli şekilde görev yaptığına dikkat çekildi. Tanıtımın, Türkiye'nin ÇELİKKUBBE konseptinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca DRONDEF'in yaklaşık 10 kilometre menzile kadar hedef tespiti yapabildiği belirtilirken, sistemin farklı alt bileşenleri hakkında da değerlendirmelere yer verildi.

ASELSAN'IN SİSTEMLERİ HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

ASELSAN tarafından geliştirilen ÇELİKKUBBE bileşenleri İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK, daha önce gerçekleştirilen testlerde üç farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirmişti.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, son dönemde muharebe sahalarında önemli tehdit unsurları arasında gösterilen mini ve mikro İHA'lara karşı farklı teknolojilere dayalı çok sayıda karşı tedbir sistemi geliştirdi.

Söz konusu sistemler, ASELSAN'ın Gölbaşı Test Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 19 farklı ülkeden uluslararası heyetler ile yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı tanıtım faaliyetinde görevlerini başarıyla yerine getirmişti.

Kaynak: Akşam

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet B:

bu sistem gerçekten etkili mi yoksa sadece basına yönelik bir gösterim mi bilemiyorum. güvenlik açısından bakınca böyle teknolojilerin sıfır hata payı olması gerekir. test sonuçları iyi görünüyor ama gerçek savaş koşulları çok farklı.

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Haber YorumlarıEmin Karabulut:

bizim ülkenin böyle güzel işleri var da medya hep kötüyü gösteriyo ya bu tür haberler daha fazla çıkmalı gençlerimiz de gurur duysun

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Haber YorumlarıMuhammet Tayyip Demirtaş:

aileler için düşünce bu teknoloji gelişirse belki sınırda daha güvenli olmaz mı ama yine de savaş asla iyi bir şey değildir

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Umarim daha guzel seyler yapariz her alanda...

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Biz yapatız Allahın izniyle, durmak yok

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