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YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

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2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nın ardından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medyada YKS sorularının sızdırıldığına yönelik dile getirilen iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Soruların önceden hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarında yer aldığı ortaya çıktı.

Sona eren YKS sınavlarının ardından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sorularının sızdırıldığına yönelik dile getirilen iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ersoy, "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

YKS SINAVLARI SONA ERDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) üç oturumu da sona erdi. Sosyal medyada paylaşılan bazı soruların ardından, "YKS soruları sızdırıldı" iddiası gündeme geldi.

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

"YKS BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Ersoy, iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti. Ersoy, "YKS başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: SORULARIN PAYLAŞILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerle ilgili, 'YKS soruları sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşılmış' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

"SORULAR DENEME SINAVI KİTAPÇIKLARINDAN"

Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) Materyal web sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden, 'sorular çalındı veya satıldı' gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

DÜNYADAN İZOLELER

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan 100'ü aşkın ÖSYM personeli, yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulundu.

Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlandı.

Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (5)

Uzman:

İyide soruların benzersiz olması gerekmez mi ? nasıl oluyorda deneme sınavı kitapçıklarında yer alıyor ?

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Güven önemlş:

yani çok benzer soru olursa bir nevi sızdırma olmaz mı,

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Serkan GÜNGÖREN:

BEŞ VAKİTÇİLERE SIZDIRMIŞLARDIR

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yanıtYanıtla
Kadir Tokay:

ÖSYM başkanı mı oto galerici mi belli değil. Şu kılığa bak. Saç sakal birbirine karışmış. Nerede o eski ÖSYM başkanları.

11
2
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JY IS BACK:

TARİKATLARA CEMAATLARA VERMİŞLERDİR.

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