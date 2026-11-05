Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Ankara'da yıllardır düğünlerde, festivallerde ve dernek gecelerinde sahne alan müzisyen Filiz Erdoğan'ın hayatı, iddiasına göre geçen yıl ekim ayında kanama şikayetiyle başvurduğu özel hastanede geçirdiği ameliyatların ardından değişti. Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne süren Erdoğan, sahnelerden uzaklaşarak geçimini el emeği ürünlerini satarak sağlamaya başladı.

PATOLOJİ SONUCU TEMİZ ÇIKTI, AMELİYAT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Filiz Erdoğan, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, kanama şikayetiyle gittiği özel hastanede rahim duvarının kalınlaştığının söylendiğini belirtti.

Bunun üzerine kendisine küretaj işlemi uygulandığını anlatan Erdoğan, patoloji sonucunun temiz çıkmasına rağmen ileride kanser olabileceği söylenerek ameliyata ikna edildiğini öne sürdü.

Erdoğan, söz konusu ameliyatta rahim ve yumurtalıklarının alındığını ifade etti.

"AMELİYAT SIRASINDA MESANEM DELİNDİ"

Ameliyatın ardından ciddi idrar sorunları yaşamaya başladığını belirten Erdoğan, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde ilk ameliyatın gereksiz olduğunun ve operasyon sırasında idrar torbasının delindiğinin belirlendiğini ileri süren Erdoğan, mesanesinin küçültülmesini gerektiren yeni bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldığını belirten müzisyen, bu durumun mesleğini sürdürmesini imkansız hale getirdiğini anlattı.

"40 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

DHA'ya konuşan Filiz Erdoğan, yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını belirterek şunları söyledi:

"Yaşadığım mağduriyet nedeniyle müzik hayatımı bırakmak zorunda kaldım. Kanama şikayetiyle gittiğim hastanede patoloji temiz çıkmasına rağmen bana ileride kanser hastası olabileceğim söylendi. Bu korkuyla ameliyatı kabul ettim ve üst üste gelen talihsiz ameliyatlar yaşadım. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek başka bir doktora muayene oldum. Doktor bana mesanemin neredeyse almaya gidecek kadar ciddi şekilde yıprandığını söylendi. Bu da beraberinde idrara sık çıkma sorununa sebep oldu. Bu süreçte maddi, manevi ve psikolojik olarak çok yıpranarak 40 kiloya kadar düştüm. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an süreç devam ediyor."

SAHNELERİ BIRAKTI, PAZARDA ÖRGÜ SATMAYA BAŞLADI

Sağlık sorunları nedeniyle düğün, festival ve yurt dışı sahne tekliflerini geri çevirmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, geçimini sağlamak için örgü örmeye başladığını söyledi.

Bir dönem sahnelerde şarkı söyleyerek hayatını kazanan müzisyen, artık evde ördüğü lif, yelek ve battaniyeleri pazarda satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

"HAYATA ÖRGÜLERLE TUTUNDUM"

Yaşadığı zorlu süreçte ailesinin kendisine destek olduğunu anlatan Erdoğan, "Çok zorlandım, ruhsal olarak yıprandım. Kendimi örgüye adadım, hayata örgülerle tutundum. Geçimimi sağlamak için de örgülerimi pazarda satmaya başladım. Bu süreçte festivallerden, düğünlerden ve yurt dışı programlarından gelen teklifleri sağlık sorunu nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldım" dedi.

"TEK AMACIM SAHNELERE DÖNMEK"

Yaşadıkları nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Erdoğan, hukuki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, "Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalete güveniyorum. Suç duyurusundan sonra bir şeylerin değişeceğine, sesimi duyuracağıma inanıyorum. Bu bir senelik süre içinde yaşadığım maddi ve manevi kayıpların karşılanması için sorumlu olan herkesin ceza almasını istiyorum. Ailecek maddi ve manevi çok yıprandık. Tek amacım sahnelere dönmek, en önemlisi sağlığıma kavuşabilmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı