Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı

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Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçte hareketli saatler yaşanıyor. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Adliye binasının girişinde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Muhabirlerin gündemdeki "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu cevapsız bırakan çift, doğrudan adliyenin savcılık katına yöneldi.

500 DOLARLIK GÖZLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Adliye koridorlarında gözlerin çevrildiği Fatma Betül Sayan Kaya'nın stili de gözden kaçmadı. Kaya'nın ifadeye gelirken taktığı ve piyasa değeri yaklaşık 500 dolar olan ünlü bir markaya ait gözlük, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Kaynak: Haberler.com