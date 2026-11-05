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Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı

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Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı Haber Videosunu İzle
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı
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16 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın taktığı 500 dolarlık lüks gözlük dikkat çekerken, Kaya "163 milyonu nereden buldunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçte hareketli saatler yaşanıyor. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Adliye binasının girişinde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Muhabirlerin gündemdeki "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu cevapsız bırakan çift, doğrudan adliyenin savcılık katına yöneldi.

500 DOLARLIK GÖZLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Adliye koridorlarında gözlerin çevrildiği Fatma Betül Sayan Kaya'nın stili de gözden kaçmadı. Kaya'nın ifadeye gelirken taktığı ve piyasa değeri yaklaşık 500 dolar olan ünlü bir markaya ait gözlük, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Tayfun İZGİ:Ben 1000 dolarlık gözlük takıyorum 50.000 usd olsa anlayacağim 500 usd çok komiksiniz
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Ben 1000 dolarlık gözlük takıyorum 50.000 usd olsa anlayacağim 500 usd çok komiksiniz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratsa:

Takanlar belli zaten .Nasıl taktıklarıda belli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHeisenberg:

tabiki takabilir ama tüm gözler üstündeyken dikkat etmesi gerekirdi hırsızlıkla suçlanan biri için pahalı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

evde 500 doları küçümsüyorsun ya hani ben bin dolarlık gözlük takıyorum diye demek ki sen de onlardan birisin$500 bugün bir insanın asgari ücreti nereden kazanıyorlar bu kadar parayı da alıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıDilaver Ceylan:

Eee normal ne var bunda bana dokunamzsiniz diyor hanım efendi

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Haber YorumlarıAbdullah Şimşek:

Yazıklar olsun:(

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Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarımustafa aykanat:

Ğaribanın evinin pimapen ihtiyacını görür bu gözlükler.ne o oyle:)

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Gözlük 500 dolar olabilir de. Ekrem Uçakta fantazi yapmak için kiraladığı özel uçak yerden kalkması minimum 50.000 dolar...

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Haber Yorumlarıünal yalçın:

çok kıskandıysan ekrem'i söyleseydin seni de alsaydı yanına

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