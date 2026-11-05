Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale

Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı. Programın yıllardır değişmeyen yorumcularından avukat Rahmi Özkan, işlenen bir konu üzerine kendi gençlik yıllarından örnek vermek isterken canlı yayında sınırları zorlayan ifadeler kullandı.

"AYŞE'YE GİTTİĞİNİ BİLİYORSA ARKADAŞI GİTMEZDİ"

Konuşmasına "Üstü kapalı anlatacağım" diyerek başlayan Rahmi Özkan, geçmiş yıllardaki arkadaşlık ve saygı anlayışını ilginç bir örnekle savundu. Kendi gençlik döneminden bahseden Özkan, "Benim gençlik günlerimde tanıdığım, konuştuğum arkadaşlarım genelevde bir kadına gidiyorsa onun yakın arkadaşları o kadına gitmezdi. Genelevde çalışan kadın, akşama kadar 100 kişiyle yatan kadın... Üç numaralı odadaki Ayşe'ye gittiğini yakın arkadaşları biliyorsa arkadaşları gitmez" ifadelerini sarf etti.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA FRENLEDİ

Rahmi Özkan’ın canlı yayındaki bu detaylı açıklamalarını büyük bir şaşkınlıkla dinleyen program sunucusu Müge Anlı, durumun kontrolden çıkması üzerine müdahale etmek zorunda kaldı. Ekran başındakileri ve stüdyodakileri şaşırtan örneğin ardından araya giren Anlı, "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" diyerek Özkan’ın sözlerini kesti ve konuyu hızlıca kapattı.