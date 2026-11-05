Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

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Futbol dünyasını sarsan ölüm haberinin ardından bu kez popüler futbol oyunu EA Sports FC'deki gelişmeler dikkat çekti. Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşandığı belirtilen olayın ardından, kaleci Owono'nun Ultimate Team kartında olağanüstü bir fiyat artışı görüldüğü öne sürüldü.

KARTIN DEĞERİ YÜZDE 1.269 ARTTI

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Owono'nun 67 reytingli oyuncu kartının fiyatının 8.900 oyun içi coine ulaştığı görülüyor. Kartın trend göstergesinde ise yüzde 1.269,23'lük artış yer alıyor. Söz konusu yükselişin, kartın ilerleyen günlerde oyundan kaldırılabileceği beklentisinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

ÖLÜM HABERİNİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ultimate Team oyuncularının, bir futbolcunun kartının paketlerden çıkarılması halinde mevcut kartların daha değerli hale gelebileceğini düşünerek alım yaptığı belirtiliyor. Owono'nun kartına yönelik talebin de benzer bir beklentiyle arttığı iddia edilirken, ölüm haberinin ardından yaşanan fiyat hareketi etik açıdan tartışma yarattı.

EA SPORTS'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

EA Sports'un Owono'nun oyuncu kartını Ultimate Team'den kaldıracağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kartın geleceğine ilişkin değerlendirmeler şimdilik oyuncuların beklentilerine dayanıyor.

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