Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan maçta kaleci Owono ile çarpışan Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği haberinin ardından, EA Sports FC'de dikkat çeken bir fiyat hareketi yaşandığı öne sürüldü. Owono'nun oyuncu kartının değerinin birkaç saat içinde yüzde 1.269 arttığı belirtilirken, bazı oyuncuların kartın oyundan kaldırılabileceği beklentisiyle alım yaptığı iddia edildi.
- EA Sports FC'nin Ultimate Team modunda kaleci Owono'nun 67 reytingli oyuncu kartının fiyatı 8.900 oyun içi coine yükseldi ve kartın trend göstergesinde yüzde 1.269,23'lük artış görüldü.
- Kart fiyatındaki yükselişin, kartın ilerleyen günlerde oyundan kaldırılabileceği beklentisinden kaynaklandığı öne sürüldü.
- EA Sports'un Owono'nun kartını Ultimate Team'den kaldıracağına ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.
Futbol dünyasını sarsan ölüm haberinin ardından bu kez popüler futbol oyunu EA Sports FC'deki gelişmeler dikkat çekti. Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşandığı belirtilen olayın ardından, kaleci Owono'nun Ultimate Team kartında olağanüstü bir fiyat artışı görüldüğü öne sürüldü.
KARTIN DEĞERİ YÜZDE 1.269 ARTTI
Paylaşılan ekran görüntüsünde, Owono'nun 67 reytingli oyuncu kartının fiyatının 8.900 oyun içi coine ulaştığı görülüyor. Kartın trend göstergesinde ise yüzde 1.269,23'lük artış yer alıyor. Söz konusu yükselişin, kartın ilerleyen günlerde oyundan kaldırılabileceği beklentisinden kaynaklandığı ileri sürüldü.
ÖLÜM HABERİNİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR
Ultimate Team oyuncularının, bir futbolcunun kartının paketlerden çıkarılması halinde mevcut kartların daha değerli hale gelebileceğini düşünerek alım yaptığı belirtiliyor. Owono'nun kartına yönelik talebin de benzer bir beklentiyle arttığı iddia edilirken, ölüm haberinin ardından yaşanan fiyat hareketi etik açıdan tartışma yarattı.
EA SPORTS'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK
EA Sports'un Owono'nun oyuncu kartını Ultimate Team'den kaldıracağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kartın geleceğine ilişkin değerlendirmeler şimdilik oyuncuların beklentilerine dayanıyor.