Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arkadaşlık uygulamasında kendisini bekar olarak tanıtan evli adamı fark edip durumu eşine ileten kadın, sunduğu kanıtlara rağmen sert bir tepkiyle karşılaştı. "Benim kocam yapmaz, senin o uygulamada ne işin var?" diyerek hedef alınan kadın, iyilik yapmaya çalışırken suçlu duruma düşürüldü.

  • Bir kadın, arkadaşlık uygulamasında kendisini bekar olarak tanıtan Alican adlı erkeğin düğün fotoğraflarına ulaşarak evli olduğunu tespit etti.
  • Kadın, erkeğin eşine mesajlaşma görselleri ve telefon numarasından oluşan 11 fotoğraflı kanıt göndererek durumu bildirdi.
  • Erkeğin eşi, kanıtlara rağmen eşini savunarak uyarıyı yapan kadını suçladı ve 'suç sende, benim kocam asla böyle şeyler yapmaz' yanıtını verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir yazışma, "iyilik yap denize at" sözünü bir kez daha tartışmaya açtı. Bir kadın, arkadaşlık uygulamasında tanıştığı ve kendisini bekar olarak tanıtan evli bir erkeğin eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ancak uyarıyı yapan kadın, beklemediği sert bir tepki ve suçlamalarla karşılaştı.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE EŞİNE ULAŞTI

Olay, bir kadının arkadaşlık uygulamasında kendisini "bekar" ve "ailesiyle yaşayan biri" olarak tanıtan Alican adındaki şahısla tanışmasıyla başladı. Şahsın sosyal medya kullanmadığını söylemesinden şüphelenip araştırması sonucu düğün fotoğraflarına ulaşan kadın, adamın evli olduğunu fark etti. Hem hemcinsinin kandırılmasına sessiz kalmamak hem de gerçeği ortaya çıkarmak isteyen kadın, adamın eşi Şengül Hanım'a mesaj atarak durumu anlattı ve kanıt olarak mesajlaşma görselleri ile telefon numarasını paylaştı.

"BENİM KOCAM ASLA BÖYLE ŞEY YAPMAZ"

Gelen uyarı mesajı ve iletilen 11 fotoğraflı kanıta rağmen evli kadının savunmaya geçmesi ve uyarıyı yapan kadını suçlaması dikkat çekti. Eşinin böyle bir şey yapmayacağını savunan kadın: "Her kimsen bilmiyorum ama suç sende, benim kocam asla böyle şeyler yapmaz... İkincisi ben salak değilim, yemem bu ayakları... Huzurumuzu da bozma" yanıtını vererek durumu kabul etmek istemedi. Üstelik eşinin suçsuz olduğunu savunan kadın, durumun farkına varıp kendisini uyaran kişiyi "Az değilsin sende o uygulamada senin ne işin var mesela?" sözleriyle hedef aldı.

"KOMİK DURUMA DÜŞMEYİN"

Gelen mantıksız tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın ise son söz olarak kendi duruşunu şu ifadelerle savundu: "Asıl az olmayan kocan! Evli barklı adamın arkadaşlık uygulamasında ne işi var? Ben bekar bir kadın olarak uygulamadayım ama sizin kocanız orada partner arıyor. Huzur bozmak istemiyorsanız kocanıza sahip çıkın; benim gibi dürüstçe gelip sizi uyaranlara değil.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu diyalog, "Bazen gerçeği söylemeye çalışmak bile insanı suçlu çıkarıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

İki takımımızdan güzel haber! Tarihte bir ilk yaşandı

Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Tahran sokakları alev alev: Trump ve Netanyahu posterleri ateşe verildi

Başkentin sokakları alev alev: İki isme öfkeleri hiç dinmedi

Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

GS TV sunucusunun yıllar önce Arda için dedikleri yeniden gündemde