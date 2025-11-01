Haberler

"Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" kitap lansmanı Kuzey Kıbrıs'ta Tanıtıldı

Güncelleme:
USKAİD, USKEF ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi' adlı kitabın lansmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Etkinliğe akademi, sivil toplum, iş dünyası ve üniversite gençliği katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptı.

USKAİD, USKEF ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan " Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" adlı kitabın lansmanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Akademi, sivil toplum ,iş dünyası ve üniversite gençliğinibir araya getiren etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe RİBİAD İstişare Kurulu Başkanı Can Çobanoğlu, TÜMBİFED Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Cemal Zehir, TÜMBİAD Genel Başkanı Mustafa Efe Topaloğlu, USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir, Proje Genel Koordinatörü Arif Ekşi ve TÜMBİAD Denetleme Kurulu Başkanı Av. Zeki Şenkal katılım sağladı.

Etkinliğin açılışı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından yapıldı. Prof. Dr. Kılıç, açılış konuşmasında Doğu Akdeniz bölgesinin stratejik önemine vurgu yaparak, Türkiye ile KKTC'nin bu alandaki iş birliğinin bölgesel barış ve kalkınma açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Programın moderatörlüğünü RİBİAD İstişare Kurulu Başkanı Can Çobanoğlu üstlendi. Katılımcılar, Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları, jeopolitik konumu ve ekonomik potansiyeli üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte, "Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" adlı kitap tanıtıldı ve Yazarlar ile Başkanlar tarafından imzalandı. Lansman, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Katılımcılar, bölgenin geleceğine dair akademik ve ekonomik perspektiflerin ele alındığı bu çalışmanın Türkiye–KKTC iş birliğine yeni bir vizyon kazandıracağını vurguladı.

