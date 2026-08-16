TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

Tsk komuta kademesindeki yeni yapılanma kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında geniş çaplı atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 general ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiralin ataması yapılarak yeni görev yerleri belirlendi.

İLK KADIN GENERALLERE KRİTİK GÖREVLER

Gerçekleştirilen atamalarda, TSK tarihine geçen kadın generallerin yeni görev yerleri de netlik kazandı. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olan Tuğgeneral Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olan Kara Havacılık 2'nci Hava Aracı Kaza/Olay İnceleme Kurul Başkanı Tuğgeneral Armağan Özel ise Kara Havacılık Daire Başkanlığı'na atandı.

ORDU KOMUTANLIKLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Kara ve Hava Kuvvetleri komuta kademesinde ve ordu komutanlıklarında önemli değişikliklere gidildi:

Kara Kuvvetleri'nde 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığı'na, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığı'na, 9'uncu Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ise EDOK Komutanlığı'na atandı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç Genelkurmay Başkanlığı emrine alınırken, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığı'na atanırken, Hava Kuvvetleri'nde Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlendi.

ALPER GEZERAVCI ÜS KOMUTANI OLDU

Atama kararlarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştiren ve son YAŞ kararlarıyla albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden Alper Gezeravcı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine getirildi.

Ayrıca, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında kışlasını kahramanca savunurken 7 mermi isabet eden gazi Tümgeneral Davut Ala, 5'inci Kolordu Komutanlığı'na atanırken; EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ise 4'üncü Kolordu Komutanlığı'na getirildi.

Kaynak: Haberler.com