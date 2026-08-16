Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı

Süper Lig'in açılış haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşması, yeşil sahalarda görmek istenmeyen üzücü bir olaya sahne oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında, Gençlerbirliği tribünlerinde yer alan bir şahıs, babasıyla birlikte maçı takip eden minik bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına müdahale etti. Çevredekilerin tepkilerine ve görevli polis memurlarının araya girmesine rağmen, 4 yaşındaki çocuğun forması zorla çıkarttırıldı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, spor kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından yargı makamları hızla harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre şüpheli hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ile Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlamalarıyla adli süreç başlatılarak gözaltı kararı verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ÖZÜR

Yaşanan üzücü olayın ardından Gençlerbirliği Spor Kulübü cephesinden de resmi açıklama geldi. Kulübün 103 yıllık misafirperverlik ve spor ahlakı değerlerine vurgu yapılan açıklamada, söz konusu saygısızlığın sadece çocuğa değil, kulübün tarihine de yapıldığı ifade edildi.

Minik taraftarı tesislerinde Fenerbahçe formasıyla ağırlamak istediklerini duyuran Gençlerbirliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır. Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haberler.com