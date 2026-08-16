İstanbul'da organize suç operasyonu: 6 tutuklama

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt elebaşı dahil 6 şüpheli tutuklandı.

DURDURULAN ARACIN İÇİNDEN ÇETE ÜYELERİ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarında Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalanırken, yapılan aramada Y.B'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDALARMIŞ

Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelilerin Kadıköy'de bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında oldukları bilgisine ulaştı. Şüphelilere talimatı verdiği belirlenen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin (35) ise Esenyurt'ta saklandığı tespit edildi.

ELEBAŞI DA YAKALANDI

Esenyurt'taki adrese düzenlenen operasyonda M.B. yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin ardından şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi.

6 ŞÜPHELİ ÇOK SAYIDA SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "kasten öldürme", "suç örgütü kurma" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA