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Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü Haber Videosunu İzle
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in cezaevine sevki sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Gözaltına alındığı günden bu yana ilk kez görüntülenen Kuriş'i uğurlamaya gelen bir grup destekçisinin cezaevi aracının arkasından koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dev operasyonla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen Alihan Kuriş'in sevki sırasında adliye çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Kuriş'in bindirildiği cezaevi aracının çıkışı esnasında bölgede toplanan bir grup destekçisi, araca doğru yöneldi.

KURİŞ'E EL SALLAYIP ARACIN ARKASINDAN KOŞTULAR

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen cezaevi aracını takip eden kalabalığın, Kuriş'e el salladığı ve hızlanan aracın arkasından bir süre koştuğu anlar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu hareketliliğin yanı sıra, sevkiyat sırasında kaydedilen görüntüler önemli bir detayı daha ortaya çıkardı. Hakkındaki iddialar ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ilk günden bu yana basına yansıyan tek bir karesi bile bulunmayan Alihan Kuriş, günler sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.

Kuriş'in cezaevi aracının içinden, kendisini dışarıda bekleyen ve sevki sırasında peşinden koşan kalabalığa el sallayarak karşılık verdiği o anlar objektiflere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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