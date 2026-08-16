İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

38 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi. Hakimlik karşısına çıkan şüphelilerden 32'si tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROL ALAN İSİMLER

Soruşturma çerçevesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 isim Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 32 kişilik listede ise şu isimler yer aldı: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse.

İŞTE MAHKEMENİN TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararına ilişkin hukuki gerekçeleri de ortaya çıktı. Mahkeme kararında; şüphelilere yöneltilen malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarına dikkat çekildi. Şüphelilerin kolluk, savcılık ve hakimlik ifadeleri, MASAK raporundaki tespitler, arama ve el koyma tutanakları ile tanık beyanlarının kuvvetli suç şüphesini ortaya koyduğu belirtildi.

Kararda ayrıca, isnat edilen suçun CMK'nın 100/3-a maddesinde yer alan katalog suçlardan olması, olayın oluş şekli ve delilleri karartma şüphesinin bulunması göz önüne alındı. Bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına ve tutuklama kararının ölçülü olduğuna hükmedilerek şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

GÜNLER SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan gözaltına alındığı günden bu yana tek bir görüntüsü ortaya çıkmayan Alihan Kuriş’in cezaevine sevki sırasında kendisini bekleyenlere el salladığı görüldü.