Haberler

Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu Haber Videosunu İzle
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de “balistik füze tehdidi” uyarısının ardından peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi. Bir binada yangın çıkarken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Aynı saatlerde Moskova yönetimi ise başkente yönelen 28 Ukrayna dronunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır süren savaş sabaha karşı şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev balistik füzelerle vurulurken Rusya'nın başkentine de dron saldırıları düzenlendi.

"SIĞINAKLARA GİDİN" ÇAĞRISI VE İLK BELİRLEMELER

Kiev Askeri İdaresi, Telegram üzerinden yaptığı acil duyuruda başkent için “balistik füze tehdidi” uyarısında bulundu. Yerel saatle yaklaşık 02.00 sularında kent sakinlerine acilen sığınaklara inmeleri çağrısı yapıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentte duyulan patlama seslerini doğrulayarak kentin balistik füze saldırısı altında olduğunu resmi olarak açıkladı. Saldırının ardından Kliçko ve kent yetkilileri, füzelerin hedefi olan Kiev’in Obolonskiy bölgesindeki bir binada yangın çıktığını bildirdi. Gelen ilk resmi açıklamalara göre, yaşanan şiddetli saldırılarda ve sonrasında çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

MOSKOVA'YA DRON MİSİLLEMESİ

Kiev’e yönelik füze saldırılarının yaşandığı saatlerde, Rusya cephesinde de hareketli dakikalar yaşandı. Rusya, Ukrayna tarafından gönderilen yeni bir insansız hava aracı dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin başkente doğru ilerleyen yaklaşık 28 Ukrayna dronunu havada imha ettiğini açıkladı.

FÜZELER KUZEY KORE YAPIMI MI?

Bölgedeki çatışmalar ve karşılıklı hava saldırıları, belirli stratejik hedefler doğrultusunda şiddetlenerek devam ediyor. Ukraynalı yetkililer; Rusya’nın uzun menzilli füze saldırılarına karşılık olarak, Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerini ve kritik askeri altyapıları dron sürüleriyle hedef aldıklarını belirtiyor.

Rusya ise özellikle Ukrayna’nın doğusundaki kara saldırılarını yoğunlaştırırken, bir yandan da Kiev başta olmak üzere büyük kentlere yönelik yıkıcı füze saldırılarını sürdürüyor. Öte yandan, Moskova’nın bu saldırılarda zaman zaman Kuzey Kore yapımı balistik füzeler kullandığı da gelen raporlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe kendi kendini yaktı! Taraftar isyanda
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandı

Antarktika değil, Türkiye! Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandılar
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj