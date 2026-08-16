Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır süren savaş sabaha karşı şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev balistik füzelerle vurulurken Rusya'nın başkentine de dron saldırıları düzenlendi.

"SIĞINAKLARA GİDİN" ÇAĞRISI VE İLK BELİRLEMELER

Kiev Askeri İdaresi, Telegram üzerinden yaptığı acil duyuruda başkent için “balistik füze tehdidi” uyarısında bulundu. Yerel saatle yaklaşık 02.00 sularında kent sakinlerine acilen sığınaklara inmeleri çağrısı yapıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentte duyulan patlama seslerini doğrulayarak kentin balistik füze saldırısı altında olduğunu resmi olarak açıkladı. Saldırının ardından Kliçko ve kent yetkilileri, füzelerin hedefi olan Kiev’in Obolonskiy bölgesindeki bir binada yangın çıktığını bildirdi. Gelen ilk resmi açıklamalara göre, yaşanan şiddetli saldırılarda ve sonrasında çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

MOSKOVA'YA DRON MİSİLLEMESİ

Kiev’e yönelik füze saldırılarının yaşandığı saatlerde, Rusya cephesinde de hareketli dakikalar yaşandı. Rusya, Ukrayna tarafından gönderilen yeni bir insansız hava aracı dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin başkente doğru ilerleyen yaklaşık 28 Ukrayna dronunu havada imha ettiğini açıkladı.

FÜZELER KUZEY KORE YAPIMI MI?

Bölgedeki çatışmalar ve karşılıklı hava saldırıları, belirli stratejik hedefler doğrultusunda şiddetlenerek devam ediyor. Ukraynalı yetkililer; Rusya’nın uzun menzilli füze saldırılarına karşılık olarak, Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerini ve kritik askeri altyapıları dron sürüleriyle hedef aldıklarını belirtiyor.

Rusya ise özellikle Ukrayna’nın doğusundaki kara saldırılarını yoğunlaştırırken, bir yandan da Kiev başta olmak üzere büyük kentlere yönelik yıkıcı füze saldırılarını sürdürüyor. Öte yandan, Moskova’nın bu saldırılarda zaman zaman Kuzey Kore yapımı balistik füzeler kullandığı da gelen raporlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com