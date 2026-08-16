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Çocuğa tepki gösteren taraftar adliyede

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Ankara’da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe formalı küçük çocuğa tepki gösteren taraftar adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe formalı küçük çocuğa tepki gösteren taraftar adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında, Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğa tribünde tepki gösterilmesine ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuk güvenli alana götürüldü

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sırasında, babasının yanında bulunan 3-4 yaşlarındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle bir Gençlerbirliği taraftarının tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana götürdüğü görüldü. Görüntülerin incelenmesinde çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temas anına rastlanmadığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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