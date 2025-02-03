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Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı "kırmızı kod" ile acil durum ilan edildi

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Ege'de son 6 günde 400'den fazla deprem meydana gelirken, artan sismik hareketlilik sonrası Yunanistan'da Miçotakis önderliğinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Santorini Adası'nda olası bir yanardağ patlamasına karşı "kırmızı kod" ile acil durum ilan edilirken Yunan adalarında tsunami uyarıları yapılıyor. Öte yandan depremden önce gelen uğultular halka büyük korku yaratıyor.

Ege Denizi'nde son 6 günde meydana gelen 400'den fazla deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Yunanistan'da, Ege adalarında son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde pazar gecesi olağan üstü toplantı gerçekleştirildi.

BÜYÜK DEPREME KARŞI ÖNLEMLER MASAYA YATIRILDI

Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi.

YANARDAĞ PATLAMASINA KARŞI ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı. Öte yandan kritik zirvede Santorini Adası'nda olası bir yanardağ patlamasına karşı "kırmızı kod" ile acil durum ilan edildi.

Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

"DENİZDEN UZAK DURUN" UYARISI

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'ne (OASP göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmiyor. Ayrıca tsunami riskinin düşük olduğu vurgulandı ancak vatandaşların denize yakın durmaktan kaçınmaları tavsiye edildi. Deprem Planlama ve Koruma Örgütü, Santorini'de okulların kapatılmasını ve kapalı alanlarda kitlesel toplantıların önlenmesini önerdi ve bugün okulların kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan, vatandaşların daha şiddetli sarsıntıların yaşanması durumunda güvenlikleri açısından Ammoudi limanları ve Fira Eski Limanı'na giriş ve çıkışlardan kaçınmaları tavsiye edildi. Özellikle Santorini, Amorgos ve Ios adalarında, doktor ve kurtarıcıların yanı sıra ambulanslardan oluşan Özel Afet Tıbbı Dairesi ekibi takviye edildi.

Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

DUYULAN YOĞUN UĞULTU KORKUTUYOR

Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sarsıntıların ardından şu açıklamayı yaptı: "Sakiniz. Biz küçük bir ada'yız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey." 1956 yılında Amorgos fayı büyük bir deprem yarattığında, adadaki hasarın asgari düzeyde olduğunu söyleyen Rousos, Atina Ulusal Gözlemevi'nden bir ekibin Anafi ve Amorgos'a giderek adalara yeni sismograflar yerleştireceğini söyledi. Belediye başkanı, "Bizimki Anafi helikopter pistine yerleştirilecek" diye ekledi.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü ve Santorini Yanardağı Çalışma ve İzleme Enstitüsü (IMPIS) yönetim kurulu başkanı Costas Papazachos "önleyici tedbirlerin alındığını" vurguladı ve "Panik yapmaya gerek yok. Ancak özellikle kalabalıklaşma konusunda tedbirlere ve talimatlara çok dikkatli uyulması gerekiyor" diye konuştu.

Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

üç türlü deprem vardır ilki yerkabuğu hareketleriyle olan tektonnik deprem ikincisi yanardağ faaliyetleriyl olan volkanik deprem üçüncüsü tüikin açıklamış olduğu sahte enflasyon rakamlarıyla olan ekonomik deprem bunların en tehlikeli ve ölümcül olanı yıllarca insanları süründürüp hakkın rahmetine kavuşturan ekonomik depremdir

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Haber Yorumlarısadece kadir:

gıçı kırık Yunanlılar bile felaket gelmeden nasıl önlem alırız diye çırpınırken bizler her şeyi Takdiri ilahi diyerek savuçturuyoruz sorumlular istifa bile edemiyor. hee Allah korusun milletimizi ama deprem olursa da KADER derler.

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Haber YorumlarıNetherill:

afet kötü, önlemsizlik ve çözümsüzlük dahada kötü...

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Haber YorumlarıDoğan METE:

Kurbanlık koyun gibi sıramızı bekliyoruz. Deprem ülkesinde yaşayıp hiçbir önlem almayan tek ülkeyiz sanırım.

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Haber YorumlarıYeşim:

Bizde olsa bu depremler hemen "kader mukadderat" açıklaması yapar malum kişi. Yunanistan kadar olamıyoruz önlem almakta ve kriz yönetmekte.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Evet o uğultu sesi depremden daha da korkutucu

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