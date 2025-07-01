Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Endonezya'nın Lampung bölgesinde meydana gelen korkunç olayda, 80 yaşındaki Wasim isimli yaşlı adam, Semaka Nehri'nde yıkanırken dev bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, bölgede büyük korku ve üzüntü yarattı.

Yerel kaynaklara göre, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsah, Wasim'i aniden yakalayarak suyun altına çekti. Ardından yaşlı adamın cansız bedenini ağzında taşıyarak nehir boyunca sürükledi. O anlar, çevredeki köylüler tarafından korku dolu bakışlarla izlendi.

Durumu fark eden köylüler, ellerine aldıkları sopalarla hemen harekete geçti. Timsahın peşine düşen grup, onu nehirde aramaya başladı. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından, timsah tekrar su yüzeyine çıktı. Cesaretiyle dikkat çeken köylüler, timsaha defalarca vurarak Wasim'in bedenini bırakmasını sağladı. Ancak yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Semaka Polis Şefi AKP Sutarto, Wasim'in sırtında ve omzunda derin yaralar olduğunu belirtti. Ayrıca benzer olayların yaşanmaması için nehir kenarında yapılan faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, Endonezya'da artan timsah saldırılarının nedenlerinden biri olarak habitat kaybını ve insanların nehirleri sık kullanmasını gösteriyor. Ülkede her yıl çok sayıda timsah saldırısı meydana geliyor ve yetkililer bu konuda halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Yaşanan trajedi, bölgede vahşi yaşamla iç içe yaşamanın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.