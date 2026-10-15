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Yemen Bakanı, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı'nı 5 füzeyle hedef aldığını bildirdi

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Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, İran destekli Husilerin geçici başkent Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı 5 füzeyle hedef aldığını bildirdi. İryani, saraydaki Başbakan ve kabine üyelerinin iyi olduğunu, yeni detayların daha sonra duyurulacağını kaydetti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, İran destekli Husilerin güneyde yer alan geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'nı hedef aldığını bildirdi.

Enformasyon Bakanı İryani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Terörist Husi milisleri, az önce geçici başkent Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı 5 füzeyle hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Maaşik Sarayı'nda bulunan Yemen Başbakanı ve kabine üyelerinin iyi olduğunu aktaran İryani, Husilerin saldırısıyla ilgili yeni detayların daha sonra duyurulacağını kaydetti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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