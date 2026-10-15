Muhammed Salah alev alev yanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşıyor.

SALAH ALEV ALDI

Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı. Yıldız isim, KuPS ile oynanan maçta ilk 45 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 3. dakikada Paul Onuachu'ya çok şık bir asist yapan Salah, 44. dakikada da klas bir şut çıkararak takımına katkıda bulundu.

10 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Muhammed Salah, Finlandiya deplasmanında bu gol katkılarıyla birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta 8 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.