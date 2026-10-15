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Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz

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Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

3 İSİM YEDEKLERDE

Beşiktaş'ta Salih Özcan, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTunahan Ender:

2-1 ya da 3-1 Beşiktaş kazanır

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