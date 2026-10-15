Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz

Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 22.00'DE
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
İLK 11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.
Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.
3 İSİM YEDEKLERDE
Beşiktaş'ta Salih Özcan, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.