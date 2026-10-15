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İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu

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İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış Sarıyer'de afete dönüştü. Dağlık alandan sürüklenerek gelen sel sularının bir evin çatısını basarak aşağı aktığı dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelini etkisi altına alan ve kentin birçok noktasını göle çeviren şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'de korku dolu dakikaların yaşanmasına yol açtı. Yağışın ardından dik yamaçlardan ve yüksek kesimlerden inen sel suları yerleşim yerlerini tehdit etti.

DAĞDAN GELEN SEL SUYU EVİN ÇATISINI BASTI

Sarıyer'de kaydedilen görüntüler yaşanan afetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek kesimlerden ve dağlık alandan hızla aşağı sürüklenen dev sel suyu kütlesi, bölgedeki bir evin çatısına kadar ulaştı. Sel sularının çatının üzerinden aşağıya doğru şelale gibi aktığı anlar mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çatıyı basan ve çevredeki yolları kaplayan sel sularının gelişi vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi. Bölgede su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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