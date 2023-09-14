Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı.

Yayımlanan kararda, Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Rauf Alp Denktaş, Fas nezdinde Mustafa İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti için Alp Işıklı atandı.

YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilginç, Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun oldu. 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı.

Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başladı. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü oldu. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev aldı. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü oldu.

YENİ UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA LEVENT BİLGEN KİMDİR?

Mustafa Levent Bilgen 1966 yılında Ankara'da doğdu. 1995'te Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2018-2019 yılları arasında Meclis Dışışleri Komisyonu Danışmanlığı yaptı.

Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen

YENİ POLONYA BÜYÜKELÇİSİ RAUF ALP DENKTAŞ KİMDİR?

KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu olan Rauf Alp Denktaş, 2001 yılında Türk Dışişleri Bakanlığı'na katıldı ve diplomatik kariyerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın NATO ve Batı Avrupa Birliği İşleri Daire Başkanlığı'nda başladı. 2003 yılında Romanya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde iki yıl süreyle Üçüncü Katip olarak, ardından üç yıl süreyle Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde İkinci Katip olarak görev yaptı. 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'na döndükten sonra İsrail ve Filistin Masası'nda Türkiye-İsrail ve Türkiye-Filistin ilişkilerinden ve Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecine katılımından ve katkılarından sorumlu Birinci Sekreter olarak çalıştı. 2010 yılında Müsteşar ve Büyükelçilik Sözcüsü olarak Washington D.C.'ye atandı. 2011'de ABD Kongresi'nde Baş Kongre İrtibatı görevini üstlendi ve Büyükelçiliğin Capitol Hill'deki sosyal yardım çabalarına liderlik etti. Kasım 2013'te Dışişleri Bakanlığı'nda NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenliği (Siyasi İşler) Daire Başkanı olarak göreve başladı.

Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş

Ekim 2015'te Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliğine Birinci Danışman olarak atandı. Birinci Komite'de (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik) Türkiye'yi temsil etti ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Kıbrıs'ın yanı sıra Güvenlik Konseyi'nde ilgili dosyaları takip etti. 2017 oturumu için BM Silahsızlanma Komisyonu'nun (UNDC) Başkan Yardımcılığına seçildi. 2018 yılı Ekim ayında Sn. Denktaş, Daimi Temsilci Yardımcılığı görevine terfi etmiştir. 10 Haziran 2019'da New York'ta düzenlenen Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 9. Taraf Devletler Toplantısı'nın Başkanlığına seçildi.

Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş

Denktaş son olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans ve Londra Üniversitesi'nde Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Denktaş, Rachel Loren Denktaş ile evli olup bir erkek ve bir kız babasıdır.

FAS BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA İLKER KILIÇ KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç atandı. Kılıç'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayında yeni yapılan görevlendirmeyi tebliğ etti. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Mustafa İlker Kılıç, Fas Büyükelçisi oldu.

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç