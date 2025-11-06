Rama Duwaji: New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani'nin eşi kimdir?

New York'un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, zafer konuşmasını yaptığı sırada yanında duran eşi Rama Duwaji'yi gösterip özel bir teşekkürde bulundu.

Onu kalabalığa takdim ettiğinde sarf ettiği sözler, "İnanılmaz eşim, Rama, hayatım!" oldu.

"Şu anda ve her anda… yanımda olmasını isteyeceğim başka kimse yok!"

28 yaşındaki Rama Duwaji, Mamdani'nin Salı gecesi belediye başkanlığı yarışını kazanmasıyla birlikte New York'un şimdiye kadarki en genç "first lady"si oldu.

Suriye kökenli, New Yorklu bir sanatçı olan Duwaji, çalışmalarında sık sık Ortadoğu temalarını işliyor. Eserleri BBC News, The New York Times, The Washington Post, Vice ve Londra'daki Tate Modern müzesinde yer aldı.

Mamdani 12 Mayıs tarihli bir sosyal medya paylaşımında "Muhteşem eşim Rama yalnızca benim karım değil; kendi başına tanınmayı hak eden olağanüstü bir sanatçı" diye yazmıştı.

Bundan üç ay önce de evlendiklerini duyurmuştu.

Duwaji ise gönderiye yaptığı esprili yorumda "Aman Allah'ım, gerçekten varmışım" yanıtını vermişti.

Çift, Hinge adlı bir flört uygulamasında tanıştı.

Mamdani, The Bulwark dergisine verdiği bir röportajda "Demek ki bu uygulamalarda hâlâ umut var" diye şaka yaptı.

Yakın zamana kadar Duwaji, eşinin seçim kampanyasında pek görünmüyordu. Nitekim bu durum rakiplerinin, 33 yaşındaki eyalet meclisi üyesi olan Mamdani'nin eşini "sakladığı" iddialarına yol açtı.

Bu yokluğu dikkat çekiciydi, çünkü ABD'de adaylar genellikle aile değerlerine olan bağlılıklarını göstermek için eşlerini kamuoyu önüne çıkarmayı tercih eder.

Mamdani, eşiyle ilgili eleştirileri Mayıs ayındaki paylaşımında ele aldı, New York Belediye Binası'nda kıyılan nikâhlarının fotoğraflarını da paylaştı.

"Bugün ya da herhangi bir gün Twitter'a göz atarsanız, siyasetin ne kadar acımasız olabileceğini görürsünüz" diye yazan Mamdani şöyle devam etti:

"Genelde ölüm tehditleri ya da sınır dışı edilme çağrılarını umursamam. Ama konu sevdiklerim olunca iş değişiyor... Görüşlerimi eleştirebilirsiniz ama ailemi değil."

CNN'in aktardığına göre, Duwaji kamuoyunun ilgisinden uzak kalmayı tercih etse de sahne arkasında eşinin kampanyasında önemli bir güç oldu.

Kampanya boyunca kullanılan sarı, turuncu ve mavi tonlardaki logo ve yazı karakteri tasarımları da onun katkısıyla şekillendi.

Duwaji, Teksas'ın Houston şehrinde doğdu ve dokuz yaşındayken Dubai'ye taşındı, ardından kısa bir süre Katar'da okula gitti. Arap medyasına göre, ailesi Şam kökenli Suriyeli Müslümanlar.

Kameralardan uzak durmasına rağmen, New York Times ve diğer yayınlara konuşan birçok arkadaşı, Duwaji'nin rolüyle ilgili hayranlık dolu ifadeler kullandı.

Bir arkadaşı, Hasnain Bhatti, geçen ay New York Times'a "O bizim modern zaman Prenses Diana'mız" dedi.

Diğer bazı arkadaşları ise Duwaji'nin artan ilgiden heyecan duyduğunu ama aynı zamanda biraz bunaldığı yönünde New York Post'a demeçler verdi.

Duwaji, Virginia Commonwealth Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra New York School of Visual Arts'ta illüstrasyon alanında yüksek lisans yaptı.

Kişisel internet sitesinde, "Çizim temelli portreler aracılığıyla Rama, kız kardeşlik ve topluluk deneyimlerinin inceliklerini inceliyor" ifadesi yer alıyor.

Eserlerinin çoğu siyah beyaz ve Arap dünyasından sahneleri tasvir ediyor.

New York Times'a konuşan bir kampanya sözcüsü, Duwaji'nin Teksas'ta doğduğunu ve Suriye kökenli olduğunu söyledi.

2022 yılında sanat eserleri, 1974'te suikasta kurban giden bir Yemenli politikacının ölümünü araştıran "" ("Büyükannemi Kim Öldürdü?") isimli BBC Dünya Servisi belgeselinde yer aldı.

Instagram'daki bazı paylaşımlarında Duwaji, "Amerikan emperyalizmini", "İsrail savaş suçlarını" ve Filistinlilerin "etnik temizliğe" uğratılmasını eleştirdi. Bu da kocasının bazı siyasi görüşleriyle örtüşüyor. İsrail ise Gazze'de "soykırım" suçlamalarını reddediyor.

Eserleri aynı zamanda, Trump yönetiminin "Yahudilere yönelik antisemitizm" olarak nitelediği Filistin yanlısı faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmek istenen Columbia Üniversitesi mezunu Mahmoud Khalil'e destek mesajları içeriyor.

Brooklyn merkezli sanatçı, Covid-19 pandemisinin büyük kısmını ailesinin yaşadığı Dubai'de geçirdi.

Nisan ayında YUNG adlı internet sitesine verdiği röportajda, Ortadoğu'daki son gelişmeler, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü ve artan göçmen baskınları hakkında konuştu.

"Yalan söylemeyeceğim, şu anda New York'ta işler karanlık" diyen sanatçı şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım ve ailem için endişeleniyorum, her şey elimden kayıp gidiyor gibi hissediyorum.

"Bu kadar çok insan korku yüzünden susturulup dışlanırken, yapabileceğim tek şey ABD, Filistin ve Suriye'de olup bitenler hakkında sesimi yükseltmek."

Aynı röportajda sanatçıların küresel meseleler karşısındaki sorumlulukları da soruldu.

"Bir sanatçının görevi, bana göre, yaşadığı zamanı yansıtmaktır" diyerek müzisyen Nina Simone'dan alıntı yaptı.

"Herkesin adaletsizlik karşısında sesini yükseltme sorumluluğu olduğuna inanıyorum ve sanat, bunu yayma gücüne sahip" diye devam etti.

"Herkesin politik sanat yapması gerektiğini düşünmüyorum, ama sanatın nasıl üretildiği, finanse edildiği ve paylaşıldığı bile doğası gereği politiktir.

"Dünyada gördüğümüz dehşet karşısında sığınak olarak sanat üretmek bile bana göre politiktir. Çünkü bu, çevremizde olup bitenlere verilen bir tepkidir."