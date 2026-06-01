Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Irak'ta aşiret kültürünün ve yöresel geleneklerin ne kadar güçlü olduğunu gösteren sıra dışı bir an yaşandı. Bölgenin tanınan köy ağalarından biri, geçirdiği kaza sonrası tedavi gören ve evinde istirahat eden başka bir köy ağasına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında mevkidaşına olan sevgisini, desteğini ve sadakatini dile getiren ağa, görüşmenin sonunda bölgedeki çok eski ve köklü yöresel geleneklerin bir parçası olarak, muhatabını üç kez dudağından öperek saygısını ve yakınlığını ilan etti.

