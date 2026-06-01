Altında 8 bin TL için tarih verildi

Küresel piyasalarda büyük şirketlerin raporlarını sürekli revize ettiği, bilinçli bir "savaş belirsizliği" ve manipülasyon ortamının oluşturulduğu bu dönemde, altın uzmanlarından ezber bozan bir analiz geldi. Merkez bankalarının fiziki altın alımları ve dünya genelindeki yüksek enflasyonun uzun vadeli yükseliş trendini desteklemeye devam edeceğini belirten uzmanlar, iç piyasadaki yatırımcılar için çarpıcı bir tarih ve rakam verdi.

ONS ALTINDA HEDEF 4.800 DOLAR, GRAM ALTINA ÇİFTE DESTEK

Şu an ons altın tarafında 4.500 dolar seviyesinde bulunulduğunu belirten uzmanlar, kısa vadede 4.400 - 4.800 dolar aralığında dalgalı bir seyrin hakim olabileceğini öngörüyor. Gram altının bugüne kadar hep ons altını takip ettiğini hatırlatan analistler, yılın ikinci yarısında ibrenin değişeceğini belirterek şu dikkat çekici tahmini paylaştı: "Bugüne kadar gram altın hep ons altını takip etti. Ancak yılın ikinci yarısında buna dolar da destek verecek. Temmuz ve Ağustos aylarında, özellikle Ağustos ayında tekrar 8.000 lira seviyesi üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir."

TÜRKİYE'DE ALTIN PİYASASI ALTÜST OLDU

Türkiye'deki altın piyasasında son aylarda çok ilginç ve eşi benzeri görülmemiş gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, piyasadaki işçilik fiyatlarında yaşanan radikal ters köşe durumunu verilerle ortaya koydu:

Mart Ayı Tablosu: Dünyaya kıyasla en pahalı altın Türkiye 'deydi. Kilogram başına +12.500 doları bulan fahiş işçilik maliyetleri görüldü.

'deydi. Kilogram başına +12.500 doları bulan fahiş işçilik maliyetleri görüldü. Mayıs Ayı Tablosu: Türkiye dünyadaki en ucuz altın pazarı haline geldi ve eksi 247 dolar seviyesinde işçilikler kaydedildi.

"SABREDEN KAZANACAK, UZUN VADEYE ODAKLANIN"

Piyasalardaki bu sert dalgalanmalar karşısında yatırımcıların psikolojik bir sınav verdiğini belirten uzmanlar, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yatırımcılara stratejik bir tavsiyede bulunan analistler, "Sabır noktasında testi olan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Sabredeceksiniz ve uzun vadeli stratejiye odaklanacaksınız" diyerek uzun vadeli pozisyonların korunması gerektiği mesajını verdi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR