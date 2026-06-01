Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Kaçak maç yayını platformu Selçuksports'un kurucusu ve yöneticisi Selçuk Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT’in düzenlediği ortak operasyonla Denizli’de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaçak spor yayını faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucunda yasa dışı yayın ağı deşifre edildi.

KAÇAK YAYIN AĞI MERCEK ALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde, Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarının ücretli platformlar yerine “Selçuksport” adlı internet sitesi üzerinden izinsiz şekilde yayınlandığı belirlendi. Yetkililer, söz konusu yayınların telif ve yayın haklarını ihlal ettiğini tespit etti.

KULLANICILAR YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, siteye giriş yapan kullanıcılar çeşitli bağlantılar aracılığıyla yasa dışı bahis platformlarına yönlendirildi. Ayrıca bahis içeriklerini teşvik eden paylaşımların da kullanıcıların karşısına çıkarıldığı saptandı.

7258 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Yetkililer, yürütülen faaliyetlerin 7258 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere aykırılık oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.

ŞÜPHELİ DENİZLİ'DE YAKALANDI

Çalışmaların devamında kaçak maç yayını platformu Selçuksports'un kurucusu ve yöneticisi Selçuk Yılmaz’ın Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
