Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

CHP’de mahkeme kararıyla yaşanan yönetim değişikliği ve "çift başlılık" krizi sonrası Silivri Cezaevi’nden deprem etkisi yaratacak bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tanımadığını ilan eden Ekrem İmamoğlu, "Hukuk çiğnenirse milletle beraber yeni bir yol yaparız" sözleriyle yeni parti ve kitlesel bir "Demokrasi Cephesi" kurulacağının net sinyalini verdi.

YENİ BİR SİYASİ HAREKETİN DOĞUM SANCISI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel’in mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevden alınması ve koltuğa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturmasıyla başlayan kaos, yeni bir siyasi hareketin doğum sancısına dönüştü. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu’ya verdiği röportajda, yaşananları bir "yargı darbesi" olarak nitelendirirken, mevcut statükonun devam etmesi halinde yeni bir siyasal organizasyon modeliyle iktidara yürüyeceklerini açıkladı.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL YAPACAĞIZ!"

İmamoğlu, "Mücadele CHP içinde mi devam etmeli, yoksa yeni bir parti mi kurulmalı?" sorusuna Türk siyasi tarihinde uzun süre konuşulacak net bir manifesto ile yanıt verdi. Meşru liderlerinin Özgür Özel olduğunu hatırlatan İmamoğlu, delege iradesinin gasp edilmesi halinde yeni bir siyasi parti kurmaktan çekinmeyeceklerini şu sözlerle ilan etti: "'Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.' O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Muhalefet kriz yaşamıyor, Erdoğan muhalefete darbe yapıyor. Milletin diliyle, ruhuyla ve iradesiyle o yolu yapar ve iktidara koşarız."

YENİ HAREKETİN ŞİFRESİ: LİDER ODAKLI DEĞİL...

Olası yeni partinin ve hareketin vizyonuna dair de şifreler veren İmamoğlu, kurulacak yapının sadece bir lider hareketi olmayacağını, Türkiye’nin tüm renklerini kapsayan devasa bir "Demokrasi Cephesi" olacağını vurguladı: "Türkiye’deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor. Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi, kırsalı-kenti kapsayan bir yol gereklidir. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye’yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlattığımız 'değişim hareketinin' özü budur."

"BOŞ DUVARLARA BAKSINLAR"

Kılıçdaroğlu’nun mahkeme koridorları vasıtasıyla partinin başına geçmesini "siyasi kayyımlık" ve "dahili bedhah kayyım" olarak nitelendiren İmamoğlu, mevcut genel merkez binasını da yok saydı. Yeni hareketin meydanlarda filizleneceğini söyleyen İmamoğlu, mevcut yönetime meydan okudu: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi, adalet yerini bulana ve delegenin iradesi ortaya koyulana kadar o bina değildir. CHP’nin genel merkezi artık bütün partililerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler."

"24 MAYIS BİR MİLATTIR, BEYAZ GÖMLEKLİLERLE KAZANACAĞIZ"

Siyasi kırılmanın adını "24 Mayıs Miladı" olarak koyan İmamoğlu, mahkeme kararıyla siyaset alanının boğulmasına sessiz kalanlar ile demokrasi cephesinde yer alanların artık tamamen ayrıştığını belirtti. İmamoğlu, röportajını yeni döneme dair inancını vurgulayarak tamamladı: "Tüm baskılara karşı beyaz gömlekleriyle yola düşenler, mayısta sağanak yağmur ve dolu altında özgür Türkiye için attılar adımları. Biz Türkiye’nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız."