Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği belli oluyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından tahliye olan Mert Hakan'ın PFDK'den aldığı 1 yıllık hak mahrumiyeti cezasının ardından sahalardan uzun süre uzak kalacağı kesinleşmişti. Deneyimli orta saha oyuncusunun kulübü Fenerbahçe ile olan mevcut kontratı haziran ayı itibarıyla resmen son buluyor.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız ismin geleceği önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçiminde belli olacak. Seçimin ardından göreve gelecek olan yeni yönetimle masaya oturmak isteyen Mert Hakan, kontrat yenileme şartlarını görüşecek. Başarılı futbolcunun sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağının önümüzdeki 15 gün içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor.