Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Callum Turner ile Londra’da sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi.

30 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçının, tarihi Marylebone Belediye Binası’nda (Marylebone Town Hall) sadece 8 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen sade nikahı, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı nikahın kendisi değil, Dua Lipa’nın gelinlik tercihindeki gözden kaçmayan bir "kusur" oldu.

70'ler Esintisi ve Schiaparelli İmzası

Moda dünyasında ikonik Bianca Jagger’ın 1971 yılındaki efsanevi gelinlik tarzına (Yves Saint Laurent smokin ceket ve geniş kenarlı şapka kombinine) selam duran Dua Lipa, nikahı için Schiaparelli imzalı, özel tasarım beyaz bir etek-ceket takımı (döpiyer) tercih etti.

Stilini dünyaca ünlü şapkacı Stephen Jones tasarımı geniş kenarlı beyaz bir şapka, Christian Louboutin topuklu ayakkabılar ve boynundaki servet değerindeki yılan figürlü Bulgari gerdanlıkla tamamlayan güzel şarkıcı, elindeki sarı kır çiçekleriyle tam bir 70'ler asilliği sergiledi.

Damat Callum Turner ise jilet gibi lacivert takım elbisesiyle eşine eşlik etti.Sosyal Medyada Kıyamet Koptu.

O Kalça Pedleri Ne Öyle?

Nikah dairesinden el ele çıkan çiftin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları internete düşer düşmez, moda dünyası ve hayranlar ikiye bölündü. Dikkatli gözlerin hemen fark ettiği detay, Dua Lipa’nın ceketinin altından belli olan ve aşağı kaymış gibi duran kalça pedleri (hip padding) oldu.

Schiaparelli markası, iç çamaşırını dış giyime uyarlayan ve "çıplaklık illüzyonu" yaratan avangart tasarımlarıyla bilinse de, hayranlar bu görüntüyü bir "terzilik ve dikiş hatası" olarak yorumladı.

Eski adıyla Twitter olan X platformunda adeta bir yorum savaşı başladı: Dua Lipa’ya bu tarzı çok yakıştırdım, çok asil ama o fırlayan kalça pedleri beni çıldırtıyor.

Gelinliğin kalıp ve dikiş işçiliğinde çok net bir üretim hatası var. Koskoca Schiaparelli bunu nasıl gözden kaçırır? Güzel olmasına çok güzel ama o pedlerin dışarıdan bu kadar çiğ görünmesi benim başıma gelseydi düğünümde sinir krizi geçirirdim.

Gelen acımasız eleştirilerin karşısında Dua Lipa’yı savunan Türk ve yabancı hayran kitlesi de gecikmedi: "Karşımızda birbirine deliler gibi aşık, çok mutlu bir çift var ve siz kadının kalça pedine mi takıldınız?

Bu bir moda çekimi değil, kadının en mutlu günü. Bırakın Dua Lipa anın tadını çıkarsın, harika görünüyor!" yorumları da sosyal medyada büyük destek topladı.

Damat Gözyaşlarını TutamadıModa eleştirmenleri pedleri tartışadursun, içeriden gelen bilgilere göre damat Callum Turner, Dua Lipa’yı gelinlik içinde gördüğü an kelimenin tam anlamıyla büyülendi.

Dua’nın babası ve aynı zamanda menajeri olan Dukagjin Lipa, annesi Anesa, kardeşi Rina ve Gjin’in şahitlik ettiği törende Callum’un heyecandan ellerinin titrediği ve gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Çift, nikah sonrasında Londra sokaklarında kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak mütevazı bir siyah taksiye (Black Cab) bindi ve aile arasında sakin bir kutlama yemeğine geçti.

The Sun gazetesine konuşan yakın bir kaynak, Dua’nın babası Dugi’nin fanatik bir Arsenal taraftarı olduğunu ve nikah saatinde çok yakındaki Premier Lig şampiyonluk kutlamalarına atıfta bulunarak aile içinde komik şakalar yapıldığını belirtti.

Londra’daki bu 8 kişilik "yıldırım nikahı", çift için sadece bir başlangıç. Çiçeği burnunda evliler, bu hafta sonu İtalya’nın gözbebeği Sicilya adasına uçarak yakın dostlarının ve Hollywood yıldızlarının katılacağı, tam 3 gün 3 gece sürecek görkemli bir İtalyan düğünü yapmaya hazırlanıyor.