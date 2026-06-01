Akaryakıta 3 indirim birden

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,38 TL, motorinde 1,81 TL ve otogazda (LPG) 1,70 TL'lik indirim pompaya yansıyacak.

  • İndirim sonrası İstanbul'da benzin 62,94 TL, motorin 65,22 TL olacak.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarına göre 2 Haziran'dan itibaren benzin, motorin ve otogaza indirim bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, Ankara'da 66,35 liraya, İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorine yapılacak indirim sonrası ise; İstanbul'da fiyatlar 65,22 liraya, Ankara'da 66,91 liraya, İzmir'de 66,22 liraya gerilemesi bekleniyor.

PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde düşüş göstermesi, akaryakıt maliyetlerini de aşağı çekti. Haftayı Brent petrolün varil fiyatı 91,12 dolardan tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 87,36 dolar seviyesinde kaydedildi.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL

Abdullah Karlıdağ
