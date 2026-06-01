Haberler

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün 2 Haziran 2026 Salı (yarın) saat 08.00’den itibaren trafiğe tamamen kapatılacağını; ulaşımın D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirileceğini ve Osmangazi Köprüsü'nden otoyola bağlantı kollarının da kapatılarak çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüleceğini duyurdu.

  • TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki Ankara-İstanbul yönü, 2 Haziran 2026 saat 08.00'den itibaren 24 saat esasına göre trafiğe kapatılacak.
  • Kapatılan güzergahtaki ulaşım, D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.
  • Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na girişler kapalı olacak; araçlar D-100'ü kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında; Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki Ankara- İstanbul istikameti yarın sabahtan itibaren trafiğe tamamen kapatılacak. Ulaşım, D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.

Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasında devam eden üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı çalışmaları kapsamında sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir kararı duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun kritik bir kesiminde yarından itibaren 24 saat esasına göre çalışmalara başlanacak ve trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

TRAFİK D-100 VE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NA YÖNLENDİRİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak kollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde sıralandı:

  • TEM Otoyolu Ankara- İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılarak akış, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu’na aktarılacak.
  • D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikameti kullanacak araçlar D-100'ü tercih edebilecek ya da Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.
  • Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatılacak. Bu araçlar da yine D-100 üzerinden yollarına devam edebilecek.

ÇALIŞMALAR YARIN (2 HAZİRAN) SABAH BAŞLIYOR

Bölgedeki trafiği önemli ölçüde etkilemesi beklenen büyük onarım çalışmaları, 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren start alacak. Gece gündüz kesintisiz (24 saat esasına göre) yürütülecek çalışmalar sırasında tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve onaylı trafik projesine göre gerekli işaretlemelerin yapılacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliği, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği için yol üzerindeki trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu

7 aylık hamile hemşire, kolunda serum takılı halde ölü bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yayalara yürüyecek yer bırakmayıncaya kadar araba üretmeye devam. Araba sahibi olmak başta devlete çalışmaktır. Üretime devam...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Tunç:

bari ne kadar sürecek onu da yazsaydınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Tunç:

bari ne kadar sürecek onu da yazsaydınız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

İnsanlar karmakarışık ve sıkışık yaşamayı seviyorlar.Trafik sorunu yok.Bizim Köyde iki araç ya var ya yok yolları boş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bu nasıl açıklama Ne zaman bitecek belli değil dalga geçiyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

İnfial yaratan görüntü! Gece yarısı yolcu otobüsünün önünü kestiler
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü

Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’yi övdü

Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti