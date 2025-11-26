Papa 14. Leo yarın Türkiye'ye geliyor! Ziyaretin detayları belli oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye geliyor. 6 ay önce papa seçilen Leo ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye'ye gerçekleştirecek. Papa Leo, Ankara, İstanbul ve İznik'te yoğun bir program gerçekleştirecek.

ANITKABİR VE BEŞTEPE ZİYARETİ

DW'nin haberine göre; Papa 14. Leo'nun ilk durağı Ankara olacak. Başkente yarın ulaşacak olan Papa, ziyaretine Anıtkabir'de başlayacak. Ardından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

ANKARA'DAN SONRA İSTANBUL'A

Ankara'daki temaslarını tamamladıktan sonra aynı gün İstanbul'a geçecek olan Papa Leo, cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla buluşacak. Daha sonra Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesini ziyaret edecek.

Papa Leo, bu temasların ardından helikopterle İznik'e hareket edecek.

İZNİK'TE AYİNE KATILACAK

Bu yıl Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı kutlanıyor. Papa Leo, İznik Gölü kıyısında, bir dönem sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarını ziyaret edecek ve burada özel bir ayine katılacak.

SULTANAHMET VE FENER RUM PATRİKHANESİ

Papa 14. Leo, İstanbul'a dönüşünde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahı, kendisinden önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek. Ardından Yeşilköy Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ziyaretin bir diğer önemli durağı Fener Rum Patrikhanesi olacak. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve iki dini lider ortak bir bildiriye imza atacak.

YOĞUN PROGRAM: AYİNLER VE LÜBNAN YOLCULUĞU

Papa Leo, aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayini yönetecek. Ziyaretinin son gününde ise Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak.

Programın kapanışında Fener Rum Patrikhanesi'ni yeniden ziyaret edecek olan Papa, Patriği Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket ederek yurt dışı turunun ikinci etabına geçecek.

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK 5. PAPA OLACAK

Papa 14. Leo, 27-30 Kasım'da yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

İZNİK KONSİLİ'NİN ÖNEMİ NEREDEN GELİYOR?

Papa 14. Leo'nun İznik'te yapacağı duaya Türk basınında çıkan bazı haberlere göre 15 bin Hıristiyan katılacak. Ziyaret öncesi İznik'teki güvenlik önlemleri yüksek düzeye çıkarılmış durumda.

İlk Konsil toplantısının İznik Gölü kıyısında ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı düşünülüyor. Bazilikanın kalıntıları 2014 yılında gölün zemininde bulunmuştu.

İznik Konsili, Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik yani evrensel din adamları kurulu olup, MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla günümüzdeki İznik'te toplandı. Konsilin temel amacı, Hristiyanlığın içerisindeki bazı önemli teolojik tartışmaları, özellikle de İsa Mesih'in tabiatı ve Baba Tanrı ile ilişkisi hakkındaki fikir ayrılıklarını gidermek ve kilisenin birliğini sağlamaktı.

Konsilin en önemli sonucu ise Hristiyan inancının temelini oluşturan İznik İnanç Bildirgesi'nin ilk bölümünün kabul edilmesi oldu.

Bu nedenle İznik Konsili, Hristiyan inancının temel doktrinlerini resmi olarak tanımlayan, kilisede birliği sağlamaya çalışan ve Hristiyanlık ile imparatorluk ilişkilerini şekillendiren dönüm noktası niteliğinde bir olay olarak biliniyor.