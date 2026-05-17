Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Haber Videosunu İzle
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, kendisine fotoğrafları gösterilen 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söyledi. Batuhan Ö. ile aralarında tespit edilen 46,5 milyon TL’lik para hareketine yanıt veren Kütahyalı, transferlerin ticari kredi ve yakın çevresiyle yaptığı işlemlerden kaynaklandığını savundu. Savcılık dosyasında ise para trafiğinin “olağan bireysel hareketlilik” olarak değerlendirilmediği belirtildi.

  • Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabından yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldı, hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon lira giriş oldu.
  • 2022-2024 arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildi.
  • Kütahyalı, Batuhan Ö. ile arasındaki 46,5 milyon liralık para hareketini KKM ve altın teminatlı ticari kredi işbirliği olarak açıkladı.

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada, Kütahyalı’nın hesabından “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, söz konusu para hareketliliğinin örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde “olağan bireysel para trafiği” olarak görülmediğini kaydetti.

244 SAYFALIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

İfade sırasında Kütahyalı’ya dosya kapsamındaki 198 şüphelinin fotoğrafları gösterildi. Kütahyalı’nın yalnızca 1 kişiyi tanıdığını söylediği belirtildi.

Kütahyalı’nın ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi:

“Batuhan Ö. isimli şahsı arkadaşımın oğlu olması sebebi ile tanırım diğer şahısları tanımam, hiçbirini hayatımda hiç görmedim.”

46,5 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ SORULDU

Kütahyalı’ya, Batuhan Ö. ile aralarında tespit edilen tespit edilen 46 milyon 537 bin 383 liralık para hareketinin kaynağı da soruldu.

Kütahyalı ifadesinde şu açıklamayı yaptı:

“Batuhan Ö. isimli şahsı arkadaşımın oğlu sebebi ile tanırım. Batuhan'ın babası olan MÜSİAD üyesi olan Aydınlatma sektöründe bilinen itibarlı bir tüccardır ve yakın arkadaşımdır. 2022-2024 ekonomisinde KKM (kur korumalı mevduat) yada altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti dostum Aydın Ö.'nün ise şirketi olduğundan bana gel teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım dedi bende kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim.

Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Ö.'nün hesaplarından para geliyordu. Bende Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur.

Ş.K. annem olur akrabalık ilişkisi nedeni ile para transferi işlemlerim olmuştur.

P.A. eşim olur akrabalık ilişkisi nedeni ile para transferi işlemlerim olmuştur.

U.Z.'ye benim o tarihte Maltepe'de bulunan evimi kendisine satmam ve A.Ö'yü U.Z. de tanırdı. A.Ö.'ye nakit para götürmesi için ben İstanbul dışında iken para göndermişimdir.

Ç.Ö., A.Ö'nün eşi olması sebebiyle para transferi işlemleri olmuştur. S.Ö. ablamın kızıdır, yeğenim olur. O tarihte Alternatif Bank'ta yeni banka hesaplarına çok yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp göndermiştim bu tutarlar bana aittir.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiğiRasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Musa Kara
Musa Kara
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSedat Sedat:

Rasim Ozan beyi zerre sevmem lakin 2-3 daire parasının hareketliliği neden bu kadar abartılıyor? Yoksa 46 milyar yazılacaktı da yazım hatası mı yapıldı?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici:

2 daire etmez o para insanlar sağa sola borç veriyor elden öyle ufak rakamları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

Bu adamı kim durduracak?
Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu

Turistik ilçemizde korkutan anlar: Yaz gelmeden yangınlar başladı

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var

Küresel acil durum ilan edildi! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var