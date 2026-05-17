Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada, Kütahyalı’nın hesabından “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, söz konusu para hareketliliğinin örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde “olağan bireysel para trafiği” olarak görülmediğini kaydetti.

244 SAYFALIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

İfade sırasında Kütahyalı’ya dosya kapsamındaki 198 şüphelinin fotoğrafları gösterildi. Kütahyalı’nın yalnızca 1 kişiyi tanıdığını söylediği belirtildi.

Kütahyalı’nın ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi:

“Batuhan Ö. isimli şahsı arkadaşımın oğlu olması sebebi ile tanırım diğer şahısları tanımam, hiçbirini hayatımda hiç görmedim.”

46,5 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ SORULDU

Kütahyalı’ya, Batuhan Ö. ile aralarında tespit edilen tespit edilen 46 milyon 537 bin 383 liralık para hareketinin kaynağı da soruldu.

Kütahyalı ifadesinde şu açıklamayı yaptı:

“Batuhan Ö. isimli şahsı arkadaşımın oğlu sebebi ile tanırım. Batuhan'ın babası olan MÜSİAD üyesi olan Aydınlatma sektöründe bilinen itibarlı bir tüccardır ve yakın arkadaşımdır. 2022-2024 ekonomisinde KKM (kur korumalı mevduat) yada altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti dostum Aydın Ö.'nün ise şirketi olduğundan bana gel teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım dedi bende kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim.

Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Ö.'nün hesaplarından para geliyordu. Bende Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur.

Ş.K. annem olur akrabalık ilişkisi nedeni ile para transferi işlemlerim olmuştur.

P.A. eşim olur akrabalık ilişkisi nedeni ile para transferi işlemlerim olmuştur.

U.Z.'ye benim o tarihte Maltepe'de bulunan evimi kendisine satmam ve A.Ö'yü U.Z. de tanırdı. A.Ö.'ye nakit para götürmesi için ben İstanbul dışında iken para göndermişimdir.

Ç.Ö., A.Ö'nün eşi olması sebebiyle para transferi işlemleri olmuştur. S.Ö. ablamın kızıdır, yeğenim olur. O tarihte Alternatif Bank'ta yeni banka hesaplarına çok yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp göndermiştim bu tutarlar bana aittir.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

