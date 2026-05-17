Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken spor yorumcusu Tümer Metin, sarı-lacivertli takım için dikkat çeken bir öneride bulundu. Abdullah Avcı ismini öne çıkaran Tümer Metin, ''Abdullah Avcı uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir. Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için pek çok yerli ve yabancı isim konuşulmaya devam ederken, ünlü futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin’den dikkat çeken bir öneri geldi. NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertli ekibin hoca gündemini değerlendiren Metin, tercihini yerli bir teknik adamdan yana kullandı.

''GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM''

Fenerbahçe’nin geleceği için en doğru ismin Abdullah Avcı olduğunu belirten Tümer Metin, ''Fenerbahçe için Abdullah Avcı uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir.'' dedi. 

''HEM İNSANLIĞINA HEM DE TEKNİK ADAMLIĞINA KEFİLİM''

Abdullah Avcı ile olan yakın ilişkisine de değinen yorumcu, "Kendisini çok severim. Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." şeklinde konuştu. 

TRABZONSPOR İLE 3 KUPA KAZANDI 

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmayan 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bordo-mavili ekibin başında önemli başarılara imza atmıştı. Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

