Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çekyattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlunun ölüm haberi sonrası sinir krizi geçirerek hastaneden ayrılan baba, otomobili ile köprüden dereye uçtuğu kaza sonrası hayatını kaybetti. Baba-oğul, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşayan Habibe-Fetullah Karaca çiftinin oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs günü oynarken çekyattan baş üstü düştü.

MİNİK BERTUĞ KURTARILAMADI

Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Bertuğ’un beyninde su toplandığı tespit edilince KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım alınan Bertuğ, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP HASTANEDEN AYRILDI, KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU

Fetullah Karaca, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Ailesine bir şey söylemeden hastaneden ayrılan Karaca’dan bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri Fetullah Karaca için arama çalışması başlattı. Ekipler, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi’nde Fetullah Karaca’yı 46 N 2987 otomobilinde ölü buldu. Yapılan incelemede otomobilin köprüden dereye uçtuğu tespit edildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’nda getirildi. Burada ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
