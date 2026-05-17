Haberler

Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Haber Videosunu İzle
Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını son haftaya bıraktı.

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina, 2-0'lık skorla kazandı.

FIORENTINA'DAN SÜRPRİZ

Konuk ekip Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cher Ndour ve 83. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.

KENAN İLK 11'DE BAŞLADI

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90. dakikada oyundan alındı. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARI SON MAÇA KALDI

Bu sonuçla birlikte Juventus, son hafta öncesinde 68 puanla 6. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Fiorentina ise puanını 41'e yükseltti. Ligin son hafta maçında Juventus, Torino deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?