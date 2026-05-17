Merih Demiral'den Al Nassr'a göndermeli paylaşım

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

RONALDO FİNALİ KAYBETTİ, MERİH'TEN PAYLAŞIM GELDİ

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Al Nassr mücadelesinde rakip takım futbolcuları ve taraftarıyla atışma yaşayan Merih Demiral, Al Nassr'ın kupayı kaybetmesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Merih, yaptığı paylaşımda Al Ahli ile elde ettiği 2 Asya Şampiyonlar Ligi kupası ve 1 Suudi Arabistan Süper Kupası ile verdiği pozu yayınladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Merih Demiral'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, futbolseverler paylaşımı Al-Nassr'a yönelik bir gönderme olarak değerlendirdi.

İşte o paylaşım: