Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 yenildi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından gözyaşlarına boğuldu. Al Nassr ile çıktığı 5 final maçını da kaybeden Ronaldo'nun final laneti son bulmadı.
RONALDO HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Suudi ekibi Al Nassr'ın 41 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın sona ermesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Hüngür hüngür ağlayan yıldız ismin üzüntüsü kameralara anbean olarak yansıdı.
5 FİNALİ DE KAYBETTİ
2023 yılından beri Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımıyla çıktığı 5 final maçını da kaybetti. Ronaldo, böylece Suudi ekibinde henüz şu ana kadar kupa kazanamadı.
AL NASSR PERFORMANSI
Al Nassr'da tüm kulvarlarda 142 maça çıkan Ronaldo, rakip kalelere 121 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu, ayrıca 24 golün asistini yaptı.