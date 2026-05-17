Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüphelinin ateş açması sonucu 2 polis memurunun şehit olduğu olayda, saldırganın polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEDE YAŞAMA VEDA ETTİLER

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen bir şahsın taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iki polis memuru, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KISKIVRAK YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; polis ekiplerinin kaçan saldırgana silah doğrultarak "dur" ihtarında bulunduğu görüldü.

Kısa süreli bir arbedenin ardından polis ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla şüpheliyi yere yatırarak kelepçeleyip etkisiz hale getirdi. Olayın ardından caddede toplanan kalabalık ve yaşanan hareketlilik de vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

BAŞKANLARDAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyururken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptıkları açıklamaxda taziye mesajlarını paylaştı.

Başkan Sarıkurt açıklamasında, "Maalesef 2 polisimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul’da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor. Hastane yanında bomba ile ilgili değerlendirme oldu ama kolluk kuvvetlerimiz tedbir maksatlı imha ediyor ama tehlikeli bir durum söz konusu değil" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise, "Gerçekten çok üzücü bir olay. 2 kahraman şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Allah askerimize, polisimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.