Kontrol, tehditler, şekil bozucu ameliyatlar: Jeffrey Epstein'ın 'tarikatının' içindeki hayatım

Cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'in ölümünden sonraki hafta, Anya (gerçek adı değil) New York'taki dairesinin kapısını açtı. Anlattığına göre dışarıda Epstein'ın kardeşi Mark vardı ve ona gitmesi gerektiğini söyledi.

Anya, yıllarca Manhattan'da Jeffrey Epstein'ın istismar ettiği kadınları barındırmak için kullandığı East 66th Street'teki dairelerden birinde yaşamıştı. Bir anda evini kaybetmiş ama bir kabustan kurtulmuştu.

Mark Epstein, kardeşinin suçlarından haberdar olduğu iddialarını reddediyor.

"Yıllarca istismara uğradığım gerçeğiyle hâlâ barışmakta zorlanıyorum" diyor Anya. "Kapıya zincirlenmediniz ya da bodruma kilitlenmediniz, değil mi? Zincirler daha az belirgindi, ama oradaydılar."

2019'da çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken ölen Epstein, operasyonunun "bir tarikat gibi olduğunu ve kendisinin de tarikat lideri olduğunu söylerdi" diye anlatıyor Anya.

BBC'ye Epstein'ın "asistanlarından" biri olarak yaşamına dair açıklamalarda bulunan kadın, finansörün kurbanlarının birçoğunu bu kadar uzun süre nasıl kontrol altında tuttuğunu ayrıntılarıyla anlattı.

Asistanlar Epstein tarafından barındırılan, onun emriyle günün her saati çalışan ve düzenli olarak onun tarafından cinsel istismara uğrayan bir grup kadından oluşuyordu; Anya'nın tahminine göre bu sayı bir dönem 10'dan fazlaydı.

Anya, Epstein'in önce karmaşık aldatmacalar ve boş iş vaatleriyle onları tuzağa düşürdüğünü, daha sonra ise hayatlarının neredeyse her alanını zorla kontrol etmeye başladığını ve bulabildiği her zayıf noktayı istismar ettiğini söylüyor.

Anya, Epstein'in mali durumlarını kontrol ettiğini, kimlerle görüşeceklerini dikte ettiğini ve onları psikolojik olarak aşağıladığını söylüyor.

Ayrıca, Anya'nın ifadesine göre, bedenlerini saplantılı bir şekilde izlediğini ve kendisini gereksiz, vücut şeklini bozan ameliyatlara zorladığını belirtiyor.

Epstein'ın kontrolüne dair söyledikleri, bir diğer eski asistan Sarah Kellen tarafından anlatılanlarla da destekleniyor.

Kellen, bu yılın başlarında ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne Epstein'ın kendisini nasıl asistanların kurtarıcısı olarak gösterdiğini anlattı. "Kendi kararlarınızı verme ve özerkliğinizi koruma becerinizi yok etmede çok iyiydi. Ve bu sizi ona giderek daha bağımlı hale getirdi" dedi.

İnsanların yalnızca çocukların bu tür zorlamaya maruz kalabileceğini düşünmelerine yol açan bir önyargı olsa da zorlayıcı kontrol mağdurlarıyla çalışan klinik psikolog Dr. Tara Quinn-Cirillo, "Yetişkin olarak da istismar edilebilirsiniz. Buna karşı savunmasız olabilirsiniz" diyor.

'Tam bir kurgu'

Jeffrey Epstein, 2008'de masözlük işi vaadiyle evlerine çektiği genç bir kıza cinsel istismarda bulunmaktan mahkum edildikten sonra taktik değiştirdi. Çoğunlukla Rusya veya Doğu Avrupa'nın diğer bölgelerinden yetişkin kadınları hedef almaya başladı.

Anya, kendisinin ve işe alınan diğer kadınların çoğunun hâlâ ergen gibi göründüğünü söylüyor ve bunu kanıtlamak için BBC'ye o zamanki fotoğraflarını gösteriyor.

Anya, komünist rejimden yeni çıkmış bir Rusya'da, kendisine "eğitim senin başarının anahtarıdır" diye aşılayan katı ebeveynleriyle büyüdüğünü söylüyor. Ancak Rusya'da fırsatlar sınırlı olduğu için diplomasını aldıktan sonra modellik yapmak için ülkesini terk etti.

Avrupa'da Fendi ve Chanel gibi lüks markalar için çalıştı. Çevresinde arkadaşları, kendisine destek veren insanlar ve istediği zaman geri dönüp görebileceği bir ailesi vardı.

Yirmili yaşlarının başlarında, Paris'teki bir ajansı ziyaret ettiği dönemde yetenek avcısı Daniel Siad ile tanıştı ve Epstein'ın çevresine girdi.

Anya'nın dediğine göre, Siad "modellik sektöründe pek rastlanmayan" zekasını övdü. Onu moda dünyasında çok sayıda tanıdığı olan bir arkadaşıyla, yani Epstein'la tanıştırmayı önerdi.

Anya, o gün ajansa uğramasaydı neler olacağını merak ettiğini ancak şimdi kasıtlı olarak hedef alındığına inandığını söylüyor.

"Tamamen bir kumpastı," diyor ve Siad'ı "özünde profesyonel bir insan kaçakçısı" olarak tanımlıyor.

Siad'ın adı, ABD hükümeti tarafından Ocak ayında yayımlanan ve finansçı Epstein hakkında hazırlanan belgelerde binlerce kez geçiyor.

Siad'ın avukatı yorum yapamayacağını söyledi ancak Siad daha önce Epstein'ın oluşturduğu tehditten haberdar olmadığını söylemişti.

Anya, Epstein'le ilk kez Paris'teki, Bill Clinton ve diğer dünya liderleriyle poz verdiği fotoğraflarla dolu, 18 odalı geniş dairesinde tanıştığını söylüyor.

Orada başka iki kadın daha olduğu için kendini rahat hissettiğini belirtiyor; bunlardan biri Rus, diğeri ise Epstein'in o zamanki Doğu Avrupalı kız arkadaşıymış.

Anki'nin anlattığına göre, Epstein ondan mankenlik için vücudunu görebilmek amacıyla soyunmasını istemiş. Anki iç çamaşırlarıyla dururken, finansörün ona "formda olmadığını" ve "spor yapmaya başlaması gerektiğini" söyleyerek kendisini tembellikle suçladığını belirtiyor.

Anya, bu tür yorumların modellik sektöründe yaygın olduğunu ve eğer çok çalışırsa onu doğru insanlarla tanıştıracağına dair iddialarına inandığını söylüyor.

Anya, onun kendisine ailesi, ilgi alanları, hayatta neyi başarmaya çalıştığı, neden modellik yaptığı ve kendisi için önemli olan şeyler hakkında sorular sorduğunu söylüyor.

"Moda dünyasında size bu tür sorular sorulmaz" diyor.

Birçok kadın BBC'ye Epstein'ın kendileri için neyin önemli olduğunu öğrenmeyi sevdiğini, böylece bu bilgiyi daha sonra kendilerine karşı kullanabildiğini söyledi.

Ayrıca endişelerini doğrudan ele almıştı "Zeki ve şüpheci olduğunu görüyorum. Seninle birlikte olmak istemiyorum" dediğini hatırlıyor.

Anya, bunun onu daha da rahatlattığını söylüyor. "Kendi kendime, 'Vay canına, bu adam inanılmaz. Beni tamamen çözebiliyor' diyordum" diyor.

'Son derece özenli bir ilgi'

Bu, Anya'yı boş vaatlerle ve uzun süreli bir aldatmacayla aylarca oyalayacak uzun süreli bir manipülasyon sürecinin sadece başlangıcıydı.

Anya, neredeyse bir yıl boyunca Epstein'ın istediği vücuda sahip olmak için "düzenli bir şekilde" egzersiz yapmaya başladığını söylüyor.

Epstein'ın ajandasını yöneten asistanı Lesley Groff, ilerlemesi hakkında bilgi almak için ona e-posta gönderiyordu ve Epstein, Anya'ya fotoğraflar konusunda baskı yaparak, çıplak fotoğraflar istediğinde "çekinmemesini" söylüyordu.

Anya'nın anlattığına göre, Epstein sonunda söz verdiği gibi model ajansı Next Management'ın kurucu ortağı Faith Kates ile bir görüşme ayarladı.

Anya, görüşmenin 30 dakikadan kısa sürdüğünü ve Epstein'ın kendisine sonucu bildireceğini söylediğini belirtiyor.

Anya'nın anlattığına göre, Epstein ona Next'in onu "New York piyasası için yeterince iyi olmadığı" için işe almak istemediğini söylemiş. Epstein ise "formda olmadığını" eklemiş.

Anya, çok üzgün olduğunu söylüyor. Epstein, cezasını çekerken gündüz izinli olarak bulunduğu Florida, Palm Beach'te kendisini ziyaret etmesini söylemiş. Anya'nın anlattığına göre, Epstein mahkumiyetini bir kızın sahte kimlikle kendisini kandırmasına bağlamış.

Anya, Epstein'ı görebilmek için üniformalı bir polis memurunun tuttuğu bir kayıt defterini imzalamak zorunda kalmış. Epstein onu arka odaya götürmüş ve orada ilk kez cinsel saldırıda bulunmuş. En az iki kadın daha, Epstein'ın cezaevindeyken kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından Epstein onu arka odadan çıkarmış ve dışarıda bekleyen diğer asistanlarla Anya'nın "çok utangaç" olduğu konusunda şakalaşmaya başlamış. Anya'nın anlattığına göre, hepsi ona gülmüş ve bu tepki onu kendini suçlamaya itmiş.

"Belki de burada gerçekten yanlış bir şey olmamıştır diye düşündüm. Belki de yanlış olan sadece benim tepkimdir" diyor.

"Belki de Rus yetiştirilme tarzımdan, belki de ebeveynlerimin katı olmasından kaynaklanıyor ama bende bir gariplik var, onda yok."

Anya, Epstein dosyaları yayımlanana kadar gerçekte ne olduğunu anlamadığını söylüyor.

E-postalar, Faith Kates ile yüz yüze görüşmesine rağmen, ajans kurucusunun onu bir yıl önce reddettiğini gösteriyordu.

Anya, Epstein tarafından aylarca oyalandığını ve "çok detaylı bir şekilde" başarısızlığa mahkum edildiğini fark ettiğini söylüyor. Ardından, savunmasız, yalnız ve evinden uzakta olduğu bir anda Epstein harekete geçmişti.

Anya'nın tarif ettiği yavaş ve istikrarlı bakım türü, hedefteki tehlike hissini tetiklemekten kaçınmak için tasarlanmıştı.

Psikolog Quinn-Cirillo'ya göre bu, "tıpkı hayalet bombardıman uçaklarının radardan uzak kalmak için tasarlanmasına" benziyordu.

Faith Kates'in avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin Epstein'ın iddia edilen insan ticaretiyle ilgili herhangi bir bilgisi veya müdahilliği olduğuna dair iddiaların yanlış ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti.

Avukat ayrıca, Epstein'ın ajansın kararını Anya'ya ileteceği yönündeki iddiaların "alışılmadık... yanlış ve doğrulanmamış" olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamada, ajansın hangi modelleri bünyesine katacağına dair kendi kararlarını verdiği ve bu kararlar için Epstein'ın onayını aramadığı belirtildi.

Ayrıca, "Açıkçası, potansiyel bir modelin bir model ajansı tarafından değerlendirilip reddedilmesinde, hatta birden fazla kez reddedilmesinde olağandışı bir durum yok" ifadeleri yer aldı.

Next Management yaptığı açıklamada, şirketin Epstein ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve Kate'in iddia edilen eylemlerinin "tamamen kendisine ait" olduğunu belirtti.

'Gel, benimle çalış'

Epstein, Anya'ya modellik işi bulma umudunu sürdürmeye devam etti ve onu MC2 ajansının kurucusu Jean-Luc Brunel ile tanıştırdı.

Epstein, şirketin finansal destekçilerinden biri olduğunu ona söylemedi. (MC2, Miami ve New York ofislerini kapattı. İsrail'deki kalan şubesinin kurucusu daha önce Epstein ile hiçbir ilişkisi olmadığını söylemişti.)

Anya, ajans aracılığıyla "neredeyse hiç" iş gelmediğini söylüyor. Bunun yerine, menajeri ona "doğrudan rezervasyon" için Palm Beach'e gitmesini söylüyordu. Ama ortada bir modellik işi yoktu, sadece Epstein'den daha fazla taciz görüyordu.

Bir süre sonra Epstein ona modellik işinin gereksiz olduğunu ve sektörün öldüğünü söyledi. Anya, kendisine, "Gel benimle çalış, sana gerçek bir iş öğreteceğim. Seyahat edeceksin, dünyanın dört bir yanından önemli insanlarla tanışacaksın" dediğini hatırlıyor.

Ancak Epstein'ın asistanı olarak çalışmak Anya'nın hayal ettiği gibi değildi. Epstein'ın ona iş hayatı hakkında hiçbir şey öğretmediğini söylüyor.

Bunun yerine, Epstein'in kendisine yapacak bir şey vermesini bekleyerek çoğunlukla oturup durduğunu, Epstein'in ise hiçbir şey yapmadan oturduğu için onu azarladığını söylüyor.

Anlattığına göre bazen kendisine önemsiz işler verirdi: Telefona cevap vermek, birini toplantı odasına götürmek veya bir konuğu duyurmak gibi.

Anya'nın anlattığına göre, asistanlar yine de 7/24 görev başındaydı. Anya, bir keresinde biriyle öğle yemeği için dışarı çıktığında Epstein'ın "çılgına döndüğünü", onu defalarca arayarak izni olmadan evden asla çıkamayacağını söylediğini belirtiyor.

Anya tamamen Epstein'e bağımlıydı. Hastalandığında ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda, Epstein ona "Ben senin sağlık sigortanım" derdi.

Banka hesabı veya kendi evini kiralamak için gerekli belgeleri yoktu ancak Epstein'in onu Manhattan'daki dairesinden birkaç kez kovduğunu ve "nerede kalıyorsan kal" dediğini söylüyor. Bunların güçlü kontrol mekanizmaları olduğunu söylüyor.

Anya'nın anlattığına göre, Epstein ona yıllar sonra ancak vizesinin gerektirmesi nedeniyle küçük bir maaş ödemeye başladı. Sık sık "merak etme, seni her zaman destekleyeceğim" derdi. Anya, cinsel istismarın bu dönem boyunca sıklıkla devam ettiğini söylüyor.

Sarah Kellen, ABD'li yasa koyuculara benzer bir tablo çizdi: "Param yoktu, ailem yoktu, eğitimim yoktu ve daha iyisini hak ettiğime dair hiçbir hissim yoktu." Bu sırada Epstein, ona karşı gücünü ve bağlantılarını sergiledi. "Jeffrey, ona karşı gelmenin hayatıma mal olacağını bilmemi sağladı," diyor.

'Bana asla karşı gelemeyeceksin'

Anya, bir keresinde bir asistanın kaçtığını hatırlıyor. Anya, Epstein'ın kendisini aradığını ve telefonlarına baktığı ve görüşmelerini takip ettiği için aralarındaki iletişimin ortaya çıkmasından korktuğunu söylüyor.

Anya'nın anlattığına göre Epstein, kayıp asistanını bulmak için özel bir dedektif tuttu. Dedektifin kendisine, kayıp kadının kendisine borçlu olduğu masrafları detaylandıran bir e-posta gösterdiğini, toplamda 700 bin dolar tutarında bir meblağ olduğunu söylüyor.

Anya, mesajın çok net olduğunu belirtiyor: Eğer gidersen bana borçlu olacaksın ve onu geri almak için seni bulacağım.

Epstein'ın kadınlar üzerindeki tek kozu bu değildi. Anya'nın söylediğine göre, Epstein ayrıca onu zor durumda bırakacak materyaller de topluyor ve ona sık sık çıplak fotoğraflarının olduğunu hatırlatıyordu.

Anya'nın anlattığına göre, bir keresinde Epstein, asistanlarını bir fotoğraf çekimi için toplamış. Epstein, onları üstsüz bir şekilde neşeyle dans etmeye teşvik etmiş ve bunun filme alınmasında ısrar etmiş.

Anya, Epstein'ın "Böylece asla bana karşı gelmeyeceğinizi biliyorum" dediğini hatırlıyor; bu da videoyu gösterirse rıza göstermediklerini iddia etmelerinin zor olacağını ima ediyordu.

"Bu onun delil kütüphanesi" diyor Anya.

Finansçı ayrıca asistanlarından kendisine "teşekkür mektupları" adını verdikleri, tacizcilerine coşkulu bir şekilde teşekkür eden e-postalar yazmalarını istedi. Anya, "Ona yeterince 'teşekkür ederim' dememekten çok korkuyordum" diyor.

"Sanırım bu teşekkür mektupları kısmen de olsa, 'Bana sürekli teşekkür ediyorsanız bana nasıl karşı çıkabilirsiniz?' demenin bir başka yoluydu."

Anya'nın anlattığına göre Epstein, asistanlarını da birbirine düşürürdü.

Başka bir kadının "işe yaramaz ve çok tembel" olduğu için ona "kızgın" olduğunu ağzından kaçırırdı ama kendisi de "en büyük destekçiniz" olarak "sizin için savunma yaptığını" söylerdi. Bu şekilde kadınların birbirleriyle gerçek ilişkiler kurmasını engeller ve onları kontrol etmeyi kolaylaştırırdı.

Anya bizimle konuşurken, üstünü kaldırarak karnındaki birkaç yara izini gösteriyor. Ardından, gençlik yıllarına ait küçük bir dövmesinin olduğu eski modellik fotoğraflarını gösteriyor.

Epstein, dövmeyi sildirmesini istemiş ve bir doktor onun evine gelmiş. Ancak Epstein, lazer tedavisinin çok uzun süreceği gerekçesiyle bunu istememiş ve dövmeli deriyi kesmesini önermiş. "Bunu ancak ben düşünebilirdim" dediğini hatırlıyor kadın.

Kadın, ameliyat olduğunu ve ameliyattan izler kaldığını söylüyor. Bir yıl sonra ise adam, sonuçlardan memnun kalmadığı için ameliyatın tekrar yapılmasında ısrar etmiş.

'İstismar ekosistemi'

Anya, gözleri yaşlarla dolu bir şekilde Epstein'le geçirdiği zamanın "en utanç verici" kısmının diğer kadınları işe almak zorunda kalmak olduğunu söylüyor.

Anlattığına göre, her asistanın en az bir başka asistan getirmesi gerekiyordu ve Epstein onlara kendisi gibi genç kadınları işe almalarını söylemişti.

"İster bir kişi olsun ister on kişi, zaten suç ortağısınız."

Anya, Epstein'ın tuzağına kadınların nasıl düştüğünü anlamalarına yardımcı olmak ve onun operasyonunun kendisi gibi yetişkinlerin yanı sıra çocukları da nasıl istismar ettiğini açıklamak için şimdi konuşmak istediğini söylüyor.

"Kurduğu istismar ekosistemi kendisine hizmet ediyordu" diyor. "Bill Gates gibi insanlar onun evine yemeğe gelip elini sıkınca, 'Bunu sorgulamaya hakkım yok, burada sesimi çıkarmaya hakkım yok' diye düşünüyorsunuz. Bu, istismarı meşrulaştırdı."

Hem Anya hem de Sarah Kellen, daha sonra, hayatta kalanlara mali yardım sağlamak amacıyla kurulan ve istismara dair kanıtların da paylaşıldığı Epstein Mağdurları Tazminat Fonu'ndan tazminat aldılar.

Anya, "O hayattayken bu konuda tek bir kişiyle bile konuşmadım" diyor. Bugüni ise sesinin, kadınların istismar ilişkisinden kurtulmasına yardımcı olmasını umuyor.

"Ben hiçbir şekilde özel biri değilim" diyor. "Sadece bir şekilde içimde bu gücü bulup azimle devam etmeyi ve hayatta kalmayı başardım. Eğer ben yapabildiysem, siz de yapabilirsiniz."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .